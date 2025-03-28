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棒球原鄉嘉義挺棒球　智選假日酒店攜手球芽基金力挺新賽季　

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手球芽基金 力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市2025年喜迎19場中職一軍賽事， 當地嘉義智選假日酒店更攜手球芽基金，力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市是一座承載深厚棒球歷史與文化的城市，在台灣棒球發展中扮演舉足輕重的角色，也是棒球運動的發源地之一。隨著2025年職棒賽季正式開打，嘉義市將迎來一系列高水準賽事，共計19場一軍賽事，包括8場例行賽及11場熱身賽。嘉義智選假日酒店響應棒球盛事，推出特別活動，邀請球迷在享受舒適住宿的同時，為台灣棒球未來貢獻心力。這些賽事不僅將帶動棒球氛圍，更讓嘉義這座棒球原鄉持續閃耀。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手球芽基金 力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

2025年嘉義市將迎來職棒賽季，共計19場一軍賽事，包括8場例行賽及11場熱身賽，讓棒球迷能近距離欣賞高水準對決。其中，一軍熱身賽已於3月12日展開，在3月26日前仍有多場熱賽賽事持續開打，嘉義智選假日酒店響應棒球盛事，推出特別活動，邀請球迷在享受舒適住宿的同時，為台灣棒球未來貢獻心力。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手球芽基金 力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉義智選假日酒店攜手球芽基金 ，力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

即日起，凡於飯店官網預訂入住嘉義智選假日酒店，辦理入住的同時於櫃檯辦掃描QR Code並線上捐款新台幣100元或以上金額予由資深球星周思齊創辦的「球芽基金」，即可獲得洲際優悅會（IHG One Rewards）500點獎勵積分。球芽基金長期致力於培育台灣基層棒球選手，讓更多年輕球員能夠接受更好的訓練與資源。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手球芽基金 力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

逾30年棒球迷年資的嘉義智選假日酒店總經理暨賀威添表示，酒店地理位置優越，提供現代化的住宿環境與貼心服務，讓前來嘉義觀賽的球迷能夠獲得最佳的旅宿體驗，是感受熱情嘉義及熱血棒球的最嘉選擇。每一年中職的嘉義賽事期間，嘉義舒適宜人的氣候及球場位置緊鄰文化路夜市、嘉義公園等景點，皆是吸引無論是國內外球迷造訪嘉義及觀賞賽事的賣點，嘉義智選假日酒店邀請所有棒球迷，一起到嘉義看球、住智選、支持棒球未來！

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手球芽基金 力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義智選假日酒店力挺棒球原鄉嘉義，也攜手球芽基金 更支持2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市職棒例行賽的首戰將於5月2日（星期五）正式登場，由中信兄弟對戰台鋼雄鷹，屆時歡迎廣大球迷進場觀賽，共同感受棒球的魅力與激情。其他有關職棒的相關訊息，除了職棒的官方網站外，還請球迷朋友密切留意「勇媽阿惠- 黃敏惠」臉書粉絲專頁以及嘉義市政府教育處臉書粉絲專頁。

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手球芽基金 力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義智選假日酒店地址：嘉義市西區中興路69號立即預訂：https://hiexpress-chiayi.com/住智選支持棒球捐款球芽

▲▼ 嘉義智選假日酒店攜手球芽基金 力挺2025中華職棒新賽季 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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