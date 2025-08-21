防水外套是「智商稅」？ 網喊騎車選雨衣就夠　紡織業者給答案

▲原PO被朋友吐槽，買防水外套不如買雨衣。（示意圖／CTWANT）

近期午後常下起雷陣雨，除了通勤的上班族傘不離身，機車族還會準備「防潑水材質」的外套或鞋子。就有一名網友透露，她想買防水外套，卻被朋友吐槽那是繳智商稅，穿上它全身還是照樣被雨淋濕。對此，有紡織業者指出，防水外套除防雨，也能保暖，如果只是要在下雨天騎車穿雨衣就好。

原PO在Dcard以「本來想說要買一件防水外套騎車用 結果朋友這樣跟我說…」為題發文，表示她想買一件防水外套方便騎車穿，但和朋友討論時，卻被對方吐槽，「防水外套根本是智商稅，不如直接買雨衣就好。」這讓她開始懷疑，防水外套是否真的沒用。

貼文一出，不少人紛紛留言「如果只是騎車，那的確雨衣即可，但防水外套多了透氣性，戶外活動登山什麼的就很必要」、「我覺得看什麼時候穿吧，如果是騎車就雨衣」、「登山的時候防水外套超好用」、「防水外套和雨衣就根本是完全不同使用情境的東西，拿來比較到底是哪裡有問題」、「蛤？我覺得穿防水外套很方便欸，你朋友一定沒騎車通勤」。

對此，一名紡織業者在臉書「扛布者-為紡織而活的男子」發文，防水外套的種類相當多，春夏款重於防雨；秋冬款則兼具防寒與防水，在保暖與防水層加工上有所不同。雨衣主要考量成本與耐用性，通常不具備導濕功能，穿起來容易悶熱，如果只是日常騎車使用，穿雨衣就夠。

他強調，兩者設計取向不同，「雨衣是透過輕薄的布料，強化『防水設計』，盡可能達到密不透風，而防水外套則是布料可以厚重一點沒關係，再透過版型變化以及布料本身的導濕性做出好運動，符合戶外的舒適性。」

