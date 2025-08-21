鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

▲鬼門即將在明晚開，這期間飲食有5大雷區要注意。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

農曆7月俗稱鬼月，2025年的鬼門將在明（22）日晚間11點正式開啟，一路到9月21日晚間11點才會關閉。而本週將迎來「鬼門開」的日子，清水孟國際塔羅小孟老師對此特別提醒，鬼月飲食5大禁忌。其中最值得注意的是「晚上不要含冰塊」，尤其家住在河邊或海邊的民眾，更須注意避免出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。

1.生魚片

因為好兄弟特別喜愛血腥的食物，因此建議避免食用「生魚片」，另外喜歡去溪邊玩或在山上烤肉的人，也建議避免以活海鮮來炭烤，以免好兄弟「聞香」而來；若一定要吃，建議可以減少食用。

2.梨子

「招梨來」諧音同台語「招你來」，因此晚上吃梨子，容易吸引好兄來，尤其是建議避免在鏡子前方吃梨子。

3.鴨蛋

鴨蛋在坊間經常放在碗裡，插上筷子變成腳尾飯。因此他提到，俗話說「到蘇州賣鴨蛋」，也是死亡的代稱，建議鬼月避免「吃鴨蛋」，以免容易招陰。

4.不要把筷子插在飯上

許多小孩子在吃飯時，喜歡把筷子插在飯裡，長輩都會提醒不要做這個動作，「因為筷子插在飯上就像香插在香爐裡，容易吸引好兄弟，尤其在鬼月更應注意。」

5.不要含冰塊

冰塊則是兩字的部首去掉，會變成「水鬼」，尤其家住在河邊或海邊的朋友，更須注意不要出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。

不過小孟老師最後也提醒，禁忌僅供參考，不信禁忌者最大。

