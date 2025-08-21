年輕工程師不菸、無家族史！「1症狀」竟是肺結節　醫驚：不寒而慄

▲年輕工程師久咳不癒，竟檢查出一顆1.3公分的毛玻璃樣結節。（示意圖／翻攝Pexels）

胸腔外科醫師謝義山近日在臉書分享門診經驗，一名在新竹科學園區工作的年輕工程師，沒有抽菸習慣，也沒有肺癌家族史，但因為持續咳嗽，主動要求自費進行低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，結果意外發現早期病灶。

謝義山指出，該名患者最初僅接受胸部X光檢查，未見明顯異常，但他仍堅持自費做LDCT，最終檢查出一顆1.3公分的毛玻璃樣結節。謝義山坦言：「病人當場驚呆了，我自己也覺得不寒而慄。」他提醒，年輕人罹患肺癌的情況，並非罕見。

謝義山表示，台大醫院胸腔科教授陳晉興也曾建議，即便是不屬於高危險群的民眾，也應考慮做一次「基底檢測」（baseline screening），這並非過度醫療。

根據桃園市擴大肺癌篩檢專案的經驗，當地篩檢標準比國健署更寬鬆，卻找到與國健署相同數量的肺癌患者，顯示台灣的高風險族群分布，與國際共識可能有所差異。

謝義山呼籲，數千元的LDCT檢測，或許就是「超前部署」，能幫助民眾提早發現隱藏的健康威脅。

