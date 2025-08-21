月薪32K行政爽缺！她認「撿到上上籤」卻想離職　過來人點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少上班族對輕鬆穩定的工作夢寐以求，但一名女網友卻因為「太安逸」而感到迷惘。她表示，自己的行政工作月薪3萬2，雖然不會再加薪，但不用加班、同事超好，還經常請吃喝，做錯事也有人耐心教導，日子過得開心又穩定。然而，因為工作內容缺乏專業技能，她開始擔心未來發展，直言「這份工作超適合養老，但不適合剛出社會的我。」

原PO在Dcard發文「感覺離職會後悔的工作」，提到現在這份工作是行政，薪水固定3萬2、不會再加薪，穩定上下班、不加班，不需要碰到業務，都是會議協助和一些雜事，感覺學不到比較專業的東西。

可是，這是她出社會的第一份工作，遇到非常好的同事們，每天在歡笑中度過，甚至覺得自己「撿到上上籤」。但待得越久，越覺得人生方向模糊，「很多人說這種工作很好，可以邊存錢邊創業，但我沒有金援，還有一些款項要繳，快繳完了。」她坦言心中掙扎，覺得繼續待下去可能會後悔，「覺得這份工作超級適合養老，但好像不適合剛出社會的我。」

貼文曝光後，許多人羨慕直呼，「這種工作讓給我」、「在哪裡上班，我可以去」、「這是我夢寐以求的爽缺」、「我也這種工作，每天遲到早退不會怎樣，有到就好」、「我想要做你的工作…」、「這串好多人的工作我都好羨慕……這些機會都不屬於我。」

也有網友建議她把握時間進修，畢竟這樣的環境雖然舒適，但長期下來可能失去挑戰，「我第一份工作也是這樣，薪資35K很閒，但最後走了，因為學不到東西未來轉職很困難。」「快樂或高薪高壓，選一個」、「在上班時間讀書考證照，下班經營副業，不一定要急著離開」、「這種工作就是拿來偷時間進修用的。」