不購物沒關係！超商「1暖心公告」外國人直呼貼心：很棒的城市

▲7-ELEVEn貼公告歡迎民眾入店吹冷氣。（圖／翻攝／X／foreignersinTW）

圖文／CTWANT

夏日炎炎，只要在戶外不免會滿身大汗。就有在台外國人近日分享超商在外面貼暖心公告，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息。」讓他們直呼很貼心。不少外國網友也說，「善意會帶來很大的影響，好因果」、「這跟美國一些聰明的加油站老闆採用的做法一樣」。

部落格「Foreigners in Taiwan」由在台外國人組成，希望幫助外國人了解如何在台灣生存及旅遊，近日他們在X發文，台灣的7-ELEVEN真的很貼心，常邀請路人走進店裡吹冷氣消暑，完全不強求一定要消費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從公告可見，上面寫，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息。您無需因不好意思而勉強購物，請安心休息，待恢復元氣後，我們歡迎您再度蒞臨。」還加上了英文翻譯版本。

此文一出，不少外國人紛紛留言「這是一種長期的商業策略，在台灣運作得非常好」、「這跟美國一些聰明的加油站老闆採用的做法一樣，歐洲人應該學習，但他們卻沒有」、「剛在台北待了一週，真的超愛這裡！很棒的人們，很棒的城市」、「善意會帶來很大的影響，好因果」。

延伸閱讀

▸ 躲藏7年大意了！詐欺通緝犯為「趕攤唱歌」當員警面闖紅燈 逃亡2700天就此破功

▸ 彰化社福機構虐童！伸港3姊弟車禍倖存小弟被逼下跪 社會處證實：已罰鍰

▸ 原始連結