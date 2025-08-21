　
不購物沒關係！超商「1暖心公告」外國人直呼貼心：很棒的城市

超商出現暖心公告。（圖／翻攝／X／foreignersinTW）

▲7-ELEVEn貼公告歡迎民眾入店吹冷氣。（圖／翻攝／X／foreignersinTW）

圖文／CTWANT

夏日炎炎，只要在戶外不免會滿身大汗。就有在台外國人近日分享超商在外面貼暖心公告，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息。」讓他們直呼很貼心。不少外國網友也說，「善意會帶來很大的影響，好因果」、「這跟美國一些聰明的加油站老闆採用的做法一樣」。

部落格「Foreigners in Taiwan」由在台外國人組成，希望幫助外國人了解如何在台灣生存及旅遊，近日他們在X發文，台灣的7-ELEVEN真的很貼心，常邀請路人走進店裡吹冷氣消暑，完全不強求一定要消費。

從公告可見，上面寫，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息。您無需因不好意思而勉強購物，請安心休息，待恢復元氣後，我們歡迎您再度蒞臨。」還加上了英文翻譯版本。

此文一出，不少外國人紛紛留言「這是一種長期的商業策略，在台灣運作得非常好」、「這跟美國一些聰明的加油站老闆採用的做法一樣，歐洲人應該學習，但他們卻沒有」、「剛在台北待了一週，真的超愛這裡！很棒的人們，很棒的城市」、「善意會帶來很大的影響，好因果」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」

農曆7月俗稱鬼月，2025年的鬼門將在明（22）日晚間11點正式開啟，一路到9月21日晚間11點才會關閉。而本週將迎來「鬼門開」的日子，清水孟國際塔羅小孟老師對此特別提醒，鬼月飲食5大禁忌。其中最值得注意的是「晚上不要含冰塊」，尤其家住在河邊或海邊的民眾，更須注意避免出現這個動作，以免吸引好兄弟前往。

變異鹿長滿「黑色疣狀腫塊」　專家解釋了

變異鹿長滿「黑色疣狀腫塊」　專家解釋了

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

一腳就跨過！陸最矮山「僅0.6米」　網笑：就是石頭

一腳就跨過！陸最矮山「僅0.6米」　網笑：就是石頭

