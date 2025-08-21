　
共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

▲▼聚餐,吃飯,親戚,閨蜜,姐妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

職場人際關係難以捉摸，有女網友表示，和同事同一天進公司，一起共事十年，感情一直很好，平時常一起聊天、吃飯、逛街，沒想到對方新家聚餐卻唯獨沒有邀請自己，甚至連和她不熟的同事都在受邀名單內，讓她相當錯愕與心寒，直呼「我本來以為我們很要好……」話題引發討論。

原PO在Dcard發文，她和一位同事同一天報到，一起共事十年，平常感情很好。最近聽見對方在統計大家的飲食喜好準備聚餐，才知道整個辦公室的人都被邀請到對方新家玩，唯獨自己沒有。

她說，從對方開始邀請大家到現在，她們仍然一起吃飯逛街，但對方始終沒有提起邀請，「雖然不是真的很想去參觀別人的新家，就是感受上的會有點介意，我本來以為我們很要好。」現在她很難裝作什麼都沒發生過，「她也沒做錯什麼，我也知道想邀誰是她的自由，但繼續相處和漸行漸遠好像都怪怪的。」

她忍不住猜測原因，覺得可能是自己經濟狀況不好，「大家都買房了，我家還在負債，我賺的幾百萬都幫家裡還債。」過去甚至還被其他同事笑過太愛花錢才沒錢買房，讓她懷疑是不是因此被認為「不同等級」，才被排除在外。

貼文引發討論，不少人反而覺得是好事，「這樣你應該感到高興，我除了上班時間以外，一點都不想跟同事有任何瓜葛」、「太好了，那個去都要包紅包或帶入厝禮，上班族只有下班跟領薪水兩件事是真的，其它事情不用看那麼重。」但也有網友緩頰，「還是因為你屬虎？」「會不會以為已經有約你了？」「有沒有可能是你不買房，要你隨禮很怪才沒邀請？」

08/20 全台詐欺最新數據

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

米克斯汪「撞臉男明星」爆紅　網：超像人類

美國阿拉巴馬州一隻叫做麥克斯(Max)的寵物犬近來在網路上爆紅，不是因為牠擁有什麼特殊技能，而是因為牠的外表。當狗狗趴在沙發上時，主人好奇上前查看，沒想到麥克斯一抬頭，表情超像人類，讓網友嘖嘖稱奇。

關鍵字：

職場同事聚餐入厝買房Dcard

