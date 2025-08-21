823罷免倒數　地方民代曝：林思銘說明會送3串衛生紙2條吐司

▲歐陽霆爆料，林思銘過去辦地方說明會時都是每人發3分之1條吐司，最近有民眾拿到3串衛生紙、2條吐司。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

823罷免投票，民進黨立委范雲今（21日）早偕新竹年輕世代議員歐陽霆、竹北市民代表曾玉菱、邵啟月以及前新竹縣議員余筱菁、立委陳培瑜，一同召開「罷免林思銘 年輕世代要光明」記者會，呼籲竹二的青年朋友823出來投票，同意罷免林思銘。其中，歐陽霆還爆料，林思銘過去辦地方說明會時，都是每人發3分之1條吐司，最近有民眾拿到3串衛生紙、2條吐司，這樣的加碼，證明林思銘在地方相當緊張。

范雲表示，林思銘於公於私都是不良立委，從近年的新聞來看，農地違建超貸、侵佔國有地、駕駛紀錄不良、護航楊文科、亂刪預算等作為罄竹難書，甚至連作為立委最基本的質詢跟審法案都不做，竹二公民在823一定要下架林思銘，這麼不想開會就讓他回家好好休息。

▲民進黨立委范雲召開「罷免林思銘 年輕世代要光明」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

歐陽霆說，今年1月曾揭露林思銘共有超過300筆交通違規紀錄，更有多筆車輛欠稅與罰單逾期未繳；林思銘事後回應「跑行程偶爾會違規一下」、「難道你不會違規嗎」，是毫無悔意，凸顯其視法律為無物。但「停一下沒關係」的心態，正是導致台灣事故頻傳根源。

歐陽霆更爆料，林思銘過去在地方辦說明會時，發吐司都是每人3分之1條，最近在竹東政策說明會有民眾拿到3串衛生紙、2條吐司，這樣的加碼證明林思銘在地方相當緊張，呼籲大家823出門投票。

曾玉菱表示，竹北是全台最年輕的城市，人口平均年齡僅38歲，其中兒童就占兩成。許多年輕父母每日辛勤打拼，卻只能將孩子交給托嬰中心或幼兒園，但社會上頻傳虐嬰事件，往往因監視器不足或取證困難而不了了之，甚至奪走無辜幼兒的性命。

曾玉菱說，身為母親及市民代表，「監管雲」制度可為孩子多添一層保障，然而林思銘在2023年反對監管雲，至今未公開清楚說明其立場。

邵啟月表示，身為畢業於藝文相關科系的年輕世代，她深切感受到「文化幣」對於藝文產業與青年文化涵養的正面影響。然而，林思銘與魯明哲卻曾提案刪減與凍結文化幣預算，其中刪除200萬元、凍結1000萬元，理由竟是「消費多集中於書店與出版業」，她直言難以接受，「在林思銘委員眼中，買書也能成為刪凍預算的理由」。

余筱菁強調，新竹是全台唯一人口持續正成長的區域，但公立學校數量卻明顯少於北北基桃，長期造成教育資源不足；家長們組成自救會，要求新竹縣增班增校，教育部也已承諾撥款支應，但正當家長們期待突破困境之際，林思銘卻與國民黨團聯手通過沒有「日出條款」的不完整財劃法。表面上是為地方爭取資源，實際卻導致中央與地方經費凍結，增班計畫因此全面停擺。

陳培瑜表示，林思銘面對民意，不僅未正面回應過去在立法院提出的荒謬提案與預算爭議，反而公開宣稱823罷免案後要「認真提告」選民與團體。這樣的態度等同把選民當對手，甚至顯示林思銘自認有黨意或外部勢力支持，藉此對台灣人民嗆聲，令人深感遺憾。

陳培瑜強調，身為黨團幹部、民意代表應當與人民討論、回應質疑，而不是只對政黨交代，更不能透過訴訟來壓制不同聲音。林思銘的做法暴露出傲慢與僥倖心態，誤以為台灣人民會忘記他在立法院的荒謬言行，「拜託大家不要忘記，823一定要站出來投下同意罷免票，讓國會真正回歸人民。」

▼民進黨立委范雲召開「罷免林思銘 年輕世代要光明」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）