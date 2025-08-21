　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

823雙重投票日！7藍委罷免+核三公投　投票資格、門檻一次看

▲823罷免與公投差異比較。（圖／記者郭運興製圖）

▲823罷免與公投差異比較。（圖／記者郭運興製圖）

記者郭運興／台北報導

8月23日將迎來罷免、公投「雙重投票日」，除了單一選區舉行7位國民黨立委罷免案投票，也將進行全國性「核三延役」公投案。《ETtoday新聞雲》特別整理罷免與公投相關規定、通過門檻、罷免案完整名單、投票日注意事項、罷免與公投差異，供讀者參考。

罷免投票規定

根據《選罷法》規定，參與罷免投票者需年滿20歲，且必須在罷免立委所屬選區設籍，且設籍時間須滿4個月以上。

罷免案投票則有兩道門檻。第一， 罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一，也就是25%以上。第二， 罷免同意票數必須多於不同意票數。

換言之，若無法通過第一道罷免門檻，罷免案自然不會成功，顯見罷免門檻的重要性。

7藍委名單與門檻

823二波罷免名單:

1.新北第十一選區羅明才罷免門檻為74,913人。

2.台中第二選區顏寬恒罷免門檻為76,936人。

3.台中第三選區楊瓊瓔罷免門檻為65,150人。

4.台中第八選區江啟臣罷免門檻為52,213人。

5.新竹縣第二選區林思銘罷免門檻為59,625人。

6.南投第一選區馬文君罷免門檻為46,039人。

7.南投第二選區游顥罷免門檻為48,767人。

▼823大罷免7藍委名單與門檻。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼823大罷免7藍委名單與門檻。（圖／記者郭運興製圖）

罷免投票日注意事項

中選會公告，投票當日全面禁止任何罷免活動。若為政黨、提議人領銜人、被罷免人及其代理人等相關人員從事罷免活動，將處以20萬至200萬元罰鍰；其他民眾若違規，亦會被罰10萬至100萬元，若經勸阻仍不聽，將按次連續處罰。

中選會指出，投票所周圍30公尺內嚴禁喧嘩、干擾或勸誘他人投或不投票，違者將面臨1年以下徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。此外，民眾不得攜帶手機或其他攝影器材進入投票所，除非行動裝置已完全關機，否則違規者將被處以3萬至30萬元罰鍰。

中選會指出，不可將非罷免票物品投入票匭，也不得撕毀選票，違者將被罰5千至5萬元。若以攝影器材偷窺他人圈選內容，最重可處5年徒刑並併科50萬元罰金。攜出選票則會處1年以下徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

▼中選會告知民眾罷免當天注意事項。（圖／中選會）

▲▼中選會告知民眾罷免當天7大注意事項。（圖／中選會）

公投投票規定

「核三延役」公投則依《公投法》進行，凡年滿18歲的中華民國國民、在中華民國居住6個月以上、未受監護宣告者皆可參加，不受選區限制。

門檻部分同樣採「雙條件」，第一， 同意票數達全國投票權人數四分之一，也就是25%以上。第二， 同意票數必須多於不同意票數。若是有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

根據中選會統計，全國投票權人數20,002,091人，25%以上的參考門檻至少即為5,000,523人，才能讓公投案過關。

公投主文

本次公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

第三核能發電廠位於屏東恆春鎮，第一機組於1984年7月啟用、第二機組於1985年5月啟用，兩座機組分別於2024年、2025年5月依法屆期除役，自今年起台灣無任何在役核電機組，正式進入「非核家園」時代。

民眾黨立法院黨團則在4月提出核三延役公投，中選會於5月23日核准。根據提出的理由書指出，「本提案為複決重大政策之公民投票案，有鑑於台電核三廠二號機除役後，我國完全停止核電機組運轉及發電，政府設定之2025年溫室氣體排放減量目標已難達標，加以開發新能源成效不彰，光電弊案層出不窮、台電連年虧損，需政府編列預算撥補。我國缺乏自產能源，高度仰賴進口，核電廠停機後，僅能以火力燃煤發電填補缺口，違反淨零碳排減碳目標，亦不利能源自主之國安考量」。

理由書指出，「為維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢的風險評估，應保留一定程度可運轉之核能發電設施，作為落實2050淨零排放之輔助過渡能源。在確保核子反應器設施運轉安全無虞的條件下，應儘速恢復運轉供電並配合立法院114年5月13日三讀通過之《核子反應器設施管制法》第六條修正規定，以強化台灣能源供應韌性。故主張就 「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」 之重大政策案，交由全體公民投票決定，以展現公民意志」。

公投當日注意事項

中選會表示，投票時須攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，如未攜帶投票通知單，務請記住投票通知單上之名冊號次，於領票時告知發票管理員。

中選會指出，禁止穿著佩戴具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。

中選會強調，投票權人領得公投票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行於 「同意」 或 「不同意」 上方圈選欄圈蓋，並將公投票摺疊投入票匭，不得逗留或將公投票攜出投票所。如將公投票攜出投票所，依公民投票法第 41條規定， 處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。

▼中選會告知民眾公投當天注意事項。（圖／中選會）

▲▼公投規定。（圖／中選會提供）

公投票長這樣

▲▼公投規定。（圖／中選會提供）

不過中選會特別提醒，第二波大罷免投票、核三延役公投同時在8月23日登場，依選罷法第56條規定，罷免投票日當天，依法禁止各式競助選活動，但《公投法》部分，對於公投宣傳並無類似《選罷法》第56條的明確規定與限制，所以823投票日當天，不得藉由公投民調或公投宣傳挾帶罷免宣傳活動，以免觸犯法律規定。

▼823將進行7藍委罷免案與核三延役公投案投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（圖／記者周宸亘攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
無糖飲料降價！懶人包出爐　7-11「6款全降」
大江購物中心驚見超巨梅花鹿！　網喊神獸下山
喝光陳聖文送的「核水」紅了！　楊智伃：我還活著、沒變異
115年總預算歲出3兆350億　國防預算達9495億、占GD
有漏洞！蘋果釋出iOS 18.6.2　呼籲快更新
快訊／正式解散！　鋼鐵人退出PLG
獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」房東！　都更進度曝光
眭澔平突發不自殺聲明！「他們後台很硬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

地方政府財源大補包　明年統籌分配歲款大增4165億

喝光陳聖文送的「核水」紅了　楊智伃酸：我喝完還活著、沒變異

明年度中央政府總預算案　綠黨團籲：在野理性監督不要重蹈覆轍

115年總預算歲出3兆350億　國防預算合共達9495億、占GDP3.32%

迷你足協1600萬補助支出不合規　監察院批體育署嚴重怠失通過糾正

黨主席盼交棒盧秀燕？　朱立倫稱態度一致：823以前全力反惡罷

823公投當天也有活動　黃國昌曝規畫快閃活動南北大串連

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

823雙重投票日！7藍委罷免+核三公投　投票資格、門檻一次看

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

地方政府財源大補包　明年統籌分配歲款大增4165億

喝光陳聖文送的「核水」紅了　楊智伃酸：我喝完還活著、沒變異

明年度中央政府總預算案　綠黨團籲：在野理性監督不要重蹈覆轍

115年總預算歲出3兆350億　國防預算合共達9495億、占GDP3.32%

迷你足協1600萬補助支出不合規　監察院批體育署嚴重怠失通過糾正

黨主席盼交棒盧秀燕？　朱立倫稱態度一致：823以前全力反惡罷

823公投當天也有活動　黃國昌曝規畫快閃活動南北大串連

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

823雙重投票日！7藍委罷免+核三公投　投票資格、門檻一次看

大谷翔平傷情更新！　羅伯斯：大腿腫脹，幸好不是膝蓋

河北彩伽「1影片分享數2.2萬次」羞喊：尖尖哇嘎奶　預告新作登場

快訊／高雄男泡24hrs漫畫店6天！逾時叫不醒　陳屍包廂死亡多時

藍鳥替前賽揚投手騰出位置　前起亞虎外援暫退牛棚

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

金泰希2女兒首度曝光！「一半是我、一半是Rain」幽默答：悲喜交加

「短劇男神」王奕然爆復合前女友！遭嫌屁多且臭分手…同框被直擊

民眾黨提案廢勾串羈押！劍青檢改批離譜如「頭長癬剁掉整顆頭」

不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

政治熱門新聞

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

楊智伃一口乾　曝當下其實很慌

台中傳去年超徵75億

核三公投通過也不會重啟？郭智輝：安全不能靠公投

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

湧言會不同調？綠營高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

陳聖文送水被當場KO　最新發文曝真實用意

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

幕後／賴清德任用徐國勇「向英蘇遞橄欖枝」　蘇徐早和解

更多熱門

相關新聞

川普批綠能騙局　朱：民進黨違反世界潮流

川普批綠能騙局　朱：民進黨違反世界潮流

美國總統川普昨日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們不會同意風力或摧殘農民的太陽能發電。美國愚蠢的日子過去了！」國民黨主席朱立倫今（21日）受訪時肯定川普說法，並指出民進黨完全違反世界潮流，單靠綠能尤其是光電、風電，絕對沒辦法支撐台灣整個經濟發展及能源需求。

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

李四川表態選新北　蔣：他在哪都全力以赴

李四川表態選新北　蔣：他在哪都全力以赴

關鍵字：

大罷免公投國民黨民進黨民眾黨核三延役核電中選會主文懶人包

讀者迴響

熱門新聞

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面