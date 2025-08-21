823雙重投票日！7藍委罷免+核三公投　投票資格、門檻一次看

▲823罷免與公投差異比較。（圖／記者郭運興製圖）

記者郭運興／台北報導

8月23日將迎來罷免、公投「雙重投票日」，除了單一選區舉行7位國民黨立委罷免案投票，也將進行全國性「核三延役」公投案。《ETtoday新聞雲》特別整理罷免與公投相關規定、通過門檻、罷免案完整名單、投票日注意事項、罷免與公投差異，供讀者參考。

罷免投票規定

根據《選罷法》規定，參與罷免投票者需年滿20歲，且必須在罷免立委所屬選區設籍，且設籍時間須滿4個月以上。

罷免案投票則有兩道門檻。第一， 罷免同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一，也就是25%以上。第二， 罷免同意票數必須多於不同意票數。

換言之，若無法通過第一道罷免門檻，罷免案自然不會成功，顯見罷免門檻的重要性。

7藍委名單與門檻

823二波罷免名單:

1.新北第十一選區羅明才罷免門檻為74,913人。

2.台中第二選區顏寬恒罷免門檻為76,936人。

3.台中第三選區楊瓊瓔罷免門檻為65,150人。

4.台中第八選區江啟臣罷免門檻為52,213人。

5.新竹縣第二選區林思銘罷免門檻為59,625人。

6.南投第一選區馬文君罷免門檻為46,039人。

7.南投第二選區游顥罷免門檻為48,767人。

▼823大罷免7藍委名單與門檻。（圖／記者郭運興製圖）

罷免投票日注意事項

中選會公告，投票當日全面禁止任何罷免活動。若為政黨、提議人領銜人、被罷免人及其代理人等相關人員從事罷免活動，將處以20萬至200萬元罰鍰；其他民眾若違規，亦會被罰10萬至100萬元，若經勸阻仍不聽，將按次連續處罰。

中選會指出，投票所周圍30公尺內嚴禁喧嘩、干擾或勸誘他人投或不投票，違者將面臨1年以下徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。此外，民眾不得攜帶手機或其他攝影器材進入投票所，除非行動裝置已完全關機，否則違規者將被處以3萬至30萬元罰鍰。

中選會指出，不可將非罷免票物品投入票匭，也不得撕毀選票，違者將被罰5千至5萬元。若以攝影器材偷窺他人圈選內容，最重可處5年徒刑並併科50萬元罰金。攜出選票則會處1年以下徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

▼中選會告知民眾罷免當天注意事項。（圖／中選會）

公投投票規定

「核三延役」公投則依《公投法》進行，凡年滿18歲的中華民國國民、在中華民國居住6個月以上、未受監護宣告者皆可參加，不受選區限制。

門檻部分同樣採「雙條件」，第一， 同意票數達全國投票權人數四分之一，也就是25%以上。第二， 同意票數必須多於不同意票數。若是有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。



根據中選會統計，全國投票權人數20,002,091人，25%以上的參考門檻至少即為5,000,523人，才能讓公投案過關。

公投主文

本次公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

第三核能發電廠位於屏東恆春鎮，第一機組於1984年7月啟用、第二機組於1985年5月啟用，兩座機組分別於2024年、2025年5月依法屆期除役，自今年起台灣無任何在役核電機組，正式進入「非核家園」時代。

民眾黨立法院黨團則在4月提出核三延役公投，中選會於5月23日核准。根據提出的理由書指出，「本提案為複決重大政策之公民投票案，有鑑於台電核三廠二號機除役後，我國完全停止核電機組運轉及發電，政府設定之2025年溫室氣體排放減量目標已難達標，加以開發新能源成效不彰，光電弊案層出不窮、台電連年虧損，需政府編列預算撥補。我國缺乏自產能源，高度仰賴進口，核電廠停機後，僅能以火力燃煤發電填補缺口，違反淨零碳排減碳目標，亦不利能源自主之國安考量」。

理由書指出，「為維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢的風險評估，應保留一定程度可運轉之核能發電設施，作為落實2050淨零排放之輔助過渡能源。在確保核子反應器設施運轉安全無虞的條件下，應儘速恢復運轉供電並配合立法院114年5月13日三讀通過之《核子反應器設施管制法》第六條修正規定，以強化台灣能源供應韌性。故主張就 「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」 之重大政策案，交由全體公民投票決定，以展現公民意志」。

公投當日注意事項

中選會表示，投票時須攜帶本人國民身分證、印章及投票通知單，如未攜帶投票通知單，務請記住投票通知單上之名冊號次，於領票時告知發票管理員。

中選會指出，禁止穿著佩戴具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。

中選會強調，投票權人領得公投票後，應立即使用選舉委員會製備之圈選工具，自行於 「同意」 或 「不同意」 上方圈選欄圈蓋，並將公投票摺疊投入票匭，不得逗留或將公投票攜出投票所。如將公投票攜出投票所，依公民投票法第 41條規定， 處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。

▼中選會告知民眾公投當天注意事項。（圖／中選會）

公投票長這樣

不過中選會特別提醒，第二波大罷免投票、核三延役公投同時在8月23日登場，依選罷法第56條規定，罷免投票日當天，依法禁止各式競助選活動，但《公投法》部分，對於公投宣傳並無類似《選罷法》第56條的明確規定與限制，所以823投票日當天，不得藉由公投民調或公投宣傳挾帶罷免宣傳活動，以免觸犯法律規定。

▼823將進行7藍委罷免案與核三延役公投案投票。（圖／記者周宸亘攝）