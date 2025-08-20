　
生活 生活焦點

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」：更大的力量在集結

▲▼民進黨公職陪同罷團掃街。（圖／民進黨提供）

▲民進黨啟動「816七區齊步走， 823罷免投同意」，公職陪同罷團掃街。（圖／民進黨提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

曾精準預言726大罷免失敗的命理師高輔進，近日又針對823罷免進行預言。高輔進表示，他用易經演繹算出「空亡」卦，認為823大罷免也會失敗，且恐有一股更大的「力量」正在集結。

易經預言家高輔進昨在臉書表示，19日清晨，花蓮東部外海發生芮氏規模4.9地震，這起地震與近期國內外政經局勢有著巧妙呼應。他以易經演繹，認為823即將登場的大罷免案，恐怕將面臨難堪結果，主辦方的如意算盤難以實現，預料罷免成效有限，同時也不太可能有官員因此下台。

高輔進強調，台灣、大陸、美國、歐洲、中東等多地西部區域，近期都要警惕民眾情緒失控，可能引爆政治動盪。特別是「不公平」相關議題引發的霸凌與衝突，或將帶來蝴蝶效應，擴大社會動盪。他分析，這次地震與網路熱議的大罷免、美俄烏、以哈衝突等國際新聞，凸顯出政治與社會局勢的不穩定，值得大家高度關注。

以易經起卦，高輔進得到「震卦」，象徵「起、動」；而在太極空間取卦則為「空亡」，代表有重大不利。他解讀，目前台灣政壇焦點的大罷免案，主辦方恐怕難以如願，甚至小草支持者期待的「柯文哲能出來」局面也難以發生。高輔進認為，部分人可能藉機製造衝突，藉此換取個人利益。

此外，藍白陣營近期雖然爭論是否更換閣員，但最終仍難撼動賴清德總統的決策，預計即使有調整也僅止於非關鍵職位。高輔進提醒，賴政府經過這一波「無為而治」的操作，聲望和人民支持度恐持續下滑。他也警告，綠營友善側翼及網軍需注意，未來恐有更大力量集結，準備反制，搶奪輿論優勢。

最後，高輔進也特別呼籲關注國內外知名人士的安全，近期軍事衝突或治安不穩地區，可能傳出傷亡消息，甚至無辜民眾也可能受牽連。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

08/19 全台詐欺最新數據

易經預言大罷免社會動盪高輔進

