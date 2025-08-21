726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

▲總統兼民進黨主席賴清德、新任秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗後，民進黨秘書長林右昌引咎請辭，總統兼任民進黨主席賴清德20日則在中常會中宣布，將由徐國勇接任黨秘書長。對此，台灣民意基金會游盈隆表示，726大槓龜對綠營來說，像八級政治強震，民進黨真正的問題是戰狼當道，從基本心態、論述等都是問題，若不能大澈大悟，誰來當黨秘書長都一樣無濟於事，徐國勇是不是另隻更大的戰狼？才是觀察的重點。

游盈隆發文表示，823第二波大罷免與核三延役公投，已剩不到50個小時。從各種跡象看來，第二波大罷免結果7比0，已成大勢所趨；至於核三延役公投的結果，因公投主旨模稜兩可，缺乏強大號召力與急迫性，同意票能否衝破500萬票大關，還是個未知數。

游盈隆提到，記得7月26日晚上第一波大罷免結果25比0出爐後，自己隨即公開表示，823第二波大罷免結果依然是7比0，不必期待奇蹟出現，引發媒體廣泛報導。

游盈隆說，自己當然是有所本的，是立基在堅實的政治理論與經驗基礎上，絕非刻意唱衰罷免方。果然，25天過去了，第二波大罷免已開始倒數計時，整個情勢正朝他所指的方向發展。

接著，游盈隆直言，726大罷免大槓龜，對綠營來說，就像是一次八級政治強震，對府、院、黨、黨團皆帶來嚴重傷害，迄今餘波蕩漾，餘悸猶存。然而，到目前為止，只有民進黨秘書長林右昌引咎辭職；其他利害關係人如柯建銘、曹興誠、沈伯洋等仍不動如山，還心存僥倖，以為只要「眼一擠，脖一縮」，妄想頭過身就過，不必負任何責任。

游盈隆認為，賴清德總統兼黨主席不等823公投與罷免結果，提前任命徐國勇出任新的黨秘書長，引起外界諸多聯想和揣測。自己的感覺是，徐國勇論經驗、資歷和能力出任黨秘書長，並不突兀；但今天整個黨的問題，並非換一個秘書長就迎刃而解。

游盈隆說，民進黨做為執政黨，今天真正的問題是戰狼當道，從基本心態、路線、目標、論述與解決棘手政治問題的能力等等，都是問題。

游盈隆強調，不能從大罷免大失敗中大澈大悟，誰來當黨秘書長都一樣無濟於事。徐國勇律師出身，台灣意識純正，本性和善，交遊廣闊，不分三教九流，不分黑白兩道，不分河洛、客家和外省族群，都能也願意打交道。其實，柯建銘本來也是這樣的人物，然而，一旦戰狼角色附身，就變了樣。

最後，游盈隆說，徐國勇是不是另一隻更大的戰狼？或是戰狼2.0？才是觀察的重點。

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）