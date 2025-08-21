　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

▲總統兼民進黨主席賴清德、新任秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德、新任秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗後，民進黨秘書長林右昌引咎請辭，總統兼任民進黨主席賴清德20日則在中常會中宣布，將由徐國勇接任黨秘書長。對此，台灣民意基金會游盈隆表示，726大槓龜對綠營來說，像八級政治強震，民進黨真正的問題是戰狼當道，從基本心態、論述等都是問題，若不能大澈大悟，誰來當黨秘書長都一樣無濟於事，徐國勇是不是另隻更大的戰狼？才是觀察的重點。

游盈隆發文表示，823第二波大罷免與核三延役公投，已剩不到50個小時。從各種跡象看來，第二波大罷免結果7比0，已成大勢所趨；至於核三延役公投的結果，因公投主旨模稜兩可，缺乏強大號召力與急迫性，同意票能否衝破500萬票大關，還是個未知數。

游盈隆提到，記得7月26日晚上第一波大罷免結果25比0出爐後，自己隨即公開表示，823第二波大罷免結果依然是7比0，不必期待奇蹟出現，引發媒體廣泛報導。

游盈隆說，自己當然是有所本的，是立基在堅實的政治理論與經驗基礎上，絕非刻意唱衰罷免方。果然，25天過去了，第二波大罷免已開始倒數計時，整個情勢正朝他所指的方向發展。

接著，游盈隆直言，726大罷免大槓龜，對綠營來說，就像是一次八級政治強震，對府、院、黨、黨團皆帶來嚴重傷害，迄今餘波蕩漾，餘悸猶存。然而，到目前為止，只有民進黨秘書長林右昌引咎辭職；其他利害關係人如柯建銘、曹興誠、沈伯洋等仍不動如山，還心存僥倖，以為只要「眼一擠，脖一縮」，妄想頭過身就過，不必負任何責任。

游盈隆認為，賴清德總統兼黨主席不等823公投與罷免結果，提前任命徐國勇出任新的黨秘書長，引起外界諸多聯想和揣測。自己的感覺是，徐國勇論經驗、資歷和能力出任黨秘書長，並不突兀；但今天整個黨的問題，並非換一個秘書長就迎刃而解。

游盈隆說，民進黨做為執政黨，今天真正的問題是戰狼當道，從基本心態、路線、目標、論述與解決棘手政治問題的能力等等，都是問題。

游盈隆強調，不能從大罷免大失敗中大澈大悟，誰來當黨秘書長都一樣無濟於事。徐國勇律師出身，台灣意識純正，本性和善，交遊廣闊，不分三教九流，不分黑白兩道，不分河洛、客家和外省族群，都能也願意打交道。其實，柯建銘本來也是這樣的人物，然而，一旦戰狼角色附身，就變了樣。

最後，游盈隆說，徐國勇是不是另一隻更大的戰狼？或是戰狼2.0？才是觀察的重點。

▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲▼游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台「1私校」排名輾壓清大陽明交大！　畢業起薪6.6萬
高雄驚見200m堰塞湖！　居民憂潰堤
高鐵將推「寧靜車廂」！通話要到玄關　不配合可解除運送
鬆獅蜥裝箱寄到超商！　店員見「活體亂竄」傻眼
快訊／「甜心議員」遭家暴！　誠泰少東慘了
快訊／宏達電靠AI眼鏡「重返榮耀」　爆逾5萬張大量奔漲停
土屋太鳳「小孩舔飲料瓶」影片挨轟！私帳發文…日網失望了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

陳聖文送核料廢水到國民黨惹議　陳培瑜盼理性討論：社會有所公評

李四川表態選新北市長　蔣萬安讚：他在哪都全力以赴、堅守崗位

徐國勇接民進黨祕書長　蔣萬安：盼是能夠促進朝野對話的團隊

楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

助中小企業「打群架」進軍國際！政院擬拍板《企業併購法》修法

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文送水被當場KO　再發文曝真實用意「擋下我的是國民黨威權」

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

陳聖文送核料廢水到國民黨惹議　陳培瑜盼理性討論：社會有所公評

李四川表態選新北市長　蔣萬安讚：他在哪都全力以赴、堅守崗位

徐國勇接民進黨祕書長　蔣萬安：盼是能夠促進朝野對話的團隊

楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

助中小企業「打群架」進軍國際！政院擬拍板《企業併購法》修法

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文送水被當場KO　再發文曝真實用意「擋下我的是國民黨威權」

蘭嶼「雙水龍捲」畫面曝！遊客駐足驚呼連連　氣象專家解釋了

大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億　前董座蔡友才二審改判無罪

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

花蓮前玉里鎮長「侵占里長事務費7萬元」！　一審遭判刑11年

陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

月領6萬6！正妹從軍4年自由「被酸過太爽」　網反轟：羨慕就簽啊

高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

台南之光！高國倫接任童軍總會理事長　市府祝賀肯定

安心亞脫了！出海「難得解放比基尼」被拍超辣身材 震撼1萬人

台塑掌門換人新行情　四寶1檔率先衝漲停

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

政治熱門新聞

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

楊智伃一口乾　曝當下其實很慌

台中傳去年超徵75億

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

核三公投通過也不會重啟？郭智輝：安全不能靠公投

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

湧言會不同調？綠營高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

陳聖文送水被當場KO　最新發文曝真實用意

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

幕後／賴清德任用徐國勇「向英蘇遞橄欖枝」　蘇徐早和解

王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　嘆：偽媒體人是台灣悲哀

更多熱門

相關新聞

徐國勇接綠祕書長　蔣萬安盼促進朝野對話

徐國勇接綠祕書長　蔣萬安盼促進朝野對話

兼任民進黨主席的總統賴清德昨日於中常會正式宣布，由前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長。賴清德說，徐國勇從政經歷完整，不僅熟知地方生態，也了解政策溝通，將會是全方位的秘書長。台北市長蔣萬安今（21日）強調，希望未來是以民為本，能夠促進朝野對話的行政團隊。

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

高雄市長初選火藥味濃　邱議瑩曝「沒互砍」

高雄市長初選火藥味濃　邱議瑩曝「沒互砍」

德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與安全

德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與安全

關鍵字：

大罷免游盈隆徐國勇民進黨賴清德柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

千百惠過世　生前最後身影曝光

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

千百惠兒子沉痛發聲

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面