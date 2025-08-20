　
政治

拚陸戰！與罷團組車隊掃街　蘇巧慧：將守護民主聲音傳入每個家戶

▲▼823罷免投票倒數三天，新店車掃出發！蘇巧慧：將守護民主的聲音傳入每個家戶。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲823倒數，民進黨新北黨部與罷團「拔羅波 罷免羅明才」組成「大文山來罷！」車隊掃街。（圖／民進黨新北市黨部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

823罷免及核三延役公投投票倒數3天，民進黨新北黨部與罷團「拔羅波 罷免羅明才」組成「大文山來罷！」車隊掃街，民進黨立委、新北黨部主委蘇巧慧今（20日）表示，罷免投票最後倒數階段，將透過車隊掃街強化宣傳效果，前進新店、坪林、石碇、烏來、深坑等地，從都會到偏鄉，走進大文山地區的大街小巷，期盼將守護台灣民主秩序的聲音傳入家家戶戶，呼籲民眾8月23日一起出門投票。

民主進步黨新北市黨部與「拔羅波 罷免羅明才」公民團體組成「大文山來罷！」車隊掃街，今上午前進坪林、石碇區，新北市黨部主委、立委蘇巧慧和新北市議員陳乃瑜、陳永福、鍾宏仁，台北市議員趙怡翔共同呼籲民眾8月23日出門投票、同意罷免。

蘇巧慧指出，8月23日即將進行第二梯次罷免投票的7個選區，都是藍白擁有現任優勢的區域，而在新北市第11選區，公民團體和地方黨公職依然在第二階段交出超過3萬4千份罷免連署書，實在非常不容易，現在進入罷免投票最後階段，她和民進黨公職將透過車隊掃街進行綿密的陸戰佈局，把握最後時間，將宣傳效果最大化，呼籲市民朋友一起出門投票、同意罷免。

陳乃瑜指出，在地國民黨立委透過地方組織長期掌握政治資源，羅擔任超過三十年的立委，卻鮮少看到其平日關心地方、爭取建設，直到罷免公投正視進入第三階段，才看到他開始站路口、跑行程，甚至在立法院唱歌、跳舞、數鈔票。大文山地區不需要只會在立法院作秀的立法委員，而需要真正關心地方，有能力、會做事的立法委員。

陳永福說，8月23日不只有第二梯次的罷免投票，還有核三延役公投，他指出藍白表面上推動核三延役，其實就是希望全面重啟核電，然而台灣現階段並沒有解決核廢料的最終處置場，重啟核電將使台灣的核廢問題更加嚴重，「這次重啟核三，下次會不會就是要重啟在新北的核一和核二？」他呼籲市民朋友8月23日站出來，一起對核三延役公投投下「不同意票」。

趙怡翔提到，儘管7月26日的結果不如意，但從未改變眾人恢復國會秩序的決心，「即使困難，也要勇往前行。」趙怡翔說，不管8月23日的結果如何，每一張「同意罷免」的選票，都是對國民黨立委過去一年半來毀憲亂政、破壞民主行為最有力的譴責，呼籲民眾務必要站出來，讓台灣看見新店守護民主的決心。

▲▼823罷免投票倒數三天，新店車掃出發！蘇巧慧：將守護民主的聲音傳入每個家戶。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲▼823罷免投票倒數三天，新店車掃出發！蘇巧慧：將守護民主的聲音傳入每個家戶。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲▼823罷免投票倒數三天，新店車掃出發！蘇巧慧：將守護民主的聲音傳入每個家戶。（圖／民進黨新北市黨部提供）

▲▼823罷免投票倒數三天，新店車掃出發！蘇巧慧：將守護民主的聲音傳入每個家戶。（圖／民進黨新北市黨部提供）

08/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

稱抖音影響力成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

稱抖音影響力成國安隱憂　曹興誠：民進黨為何不禁止

726大罷免大失敗，罷免領銜人、聯電創辦人曹興誠則多次發文探討失敗原因。而曹興誠今（20日）表示，這次大罷免很少看到20幾歲的年輕人，這顯示現在年輕人受到抖音和小紅書的影響，抗共保台的意識薄弱，形成國安的隱憂。他質疑，自己不了解，民進黨完全執政超過八年，為什麼不禁止抖音和小紅書的傳播？中共對台灣威脅遠遠大於印度，印度禁了抖音，台灣卻遲遲不禁，原因值得大家探討。

「賴清德還想跟在野黨對著幹」　他曝徐國勇接黨秘書長2意義

「賴清德還想跟在野黨對著幹」　他曝徐國勇接黨秘書長2意義

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

遭冒名假帳號造謠跳反　閩南狼喊依法追究：揭露事實就被抹紅栽贓

遭冒名假帳號造謠跳反　閩南狼喊依法追究：揭露事實就被抹紅栽贓

關鍵字：

大罷免大罷免羅明才蘇巧慧陳乃瑜拔羅波

