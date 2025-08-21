鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼　來源地曝光

▲超商裡的包裹竟裝有2隻活體蜥蜴。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者黃資真／新北報導

新北市有超商店員在一堆包裹中，發現其中一個紙箱破了洞，仔細一看裡面竟裝有活生生的蜥蜴，立刻通報新北市動保處，動保人員趕抵現場調查，經查該包裹來自中國廣州，裝有兩隻「紅魔血系鬆獅蜥」。動保處表示，約談相關人員到案說明後確認違法，依法裁處1萬元並沒入蜥蜴。

新北市政府動物保護防疫處日前接獲超商通報，指稱店內包裹中裝有蜥蜴。動保人員迅速趕抵現場進行調查，竟在一件來自中國廣州的包裹中發現兩隻鬆獅蜥，分別為一隻雄性的「紅魔血系鬆獅蜥」及一隻雌性個體。動保處已依法扣留該兩隻動物，並通報農業部林業及自然保育署，啟動後續調查與處理程序。

動保處表示，日前接獲民眾通報，指某超商內出現蜥蜴，原先研判可能為常見的攀木蜥蜴或綠鬣蜥，不料現場查驗後，竟在包裹堆中發現一隻體色鮮紅、外觀特殊的蜥蜴。經專業辨識，確認為雄性「紅魔血系鬆獅蜥」，且來自中國廣州。進一步開箱檢查後，又發現另一隻雌性鬆獅蜥。經動保處約談相關人員到案說明，確定違法事實，已依法裁處1萬元並沒入蜥蜴。

鬆獅蜥原產於澳洲，屬中型爬蟲類，偏好乾燥棲息環境，成體體長約40至50公分。由於性情溫馴、外觀多變，近年來成為全球受歡迎的寵物品種之一。其喉部具棘狀鱗片，當感受到威脅時會鼓脹變黑以示警戒。市面上常見鬆獅蜥多為人工繁殖，色系包括白、黃、紅等，其中以紅色系最受飼主青睞。

台灣兩棲爬蟲動物協會理事洪慶翔指出，非法輸入動物恐對本地生態與公共衛生造成嚴重風險。未經檢疫的動物可能攜帶寄生蟲、細菌或病毒，威脅人類及原生動物健康。此外，若外來物種遭棄養或逃逸，亦可能對本地生態系統造成衝擊，甚至引發外來種入侵問題。他呼籲民眾應確認飼養寵物來源合法，並遵守相關法令規定，以保障人與動物的共同福祉。

新北市政府動保處提醒，依《野生動物保育法》第24條第1項規定，野生動物之活體及保育類野生動物之產製品，非經中央主管機關之同意，不得輸入或輸出，違反者可依同法第51條第3款處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。動保處呼籲民眾，若發現疑似走失或遭棄養之動物，請即通報新北市動保處24小時專線（02）2959-6353、農業部1959動保專線或撥打1999市民服務專線，共同守護生態安全與動物福祉。