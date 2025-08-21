29名日本人到柬埔寨當「話術師」詐騙自己人！　日警最大規模押送

▲29名日籍詐欺犯被押往金邊搭機遣返回國。（資料照／CFP）



記者許力方／綜合報導

柬埔寨再度破獲詐騙案，這次被逮的嫌犯中竟有29名涉嫌擔任「話術手」參與詐騙的日本人，全數被遣返回國，遭愛知縣警方逮捕，他們年齡從10多歲到50多歲男女皆有，在日本引發爭議。

柬埔寨警方5月時在西北部、靠近泰國邊境的波貝市（Poipet）破獲這個詐騙據點，詐騙集團由約8名會說中文的人管理，並在另一個房間透過監視器觀察日本人的行動，其中有29名日本人擔任「話術手」，涉嫌冒充警察等身分，對60多歲的日本關東地區的民眾打詐騙電話，被以詐欺未遂罪嫌逮捕。

這次詐騙據點是因一名愛知縣男子的爆料而曝光。日本放送協會（NHK）報導，該男子去年12月在大型求職網站應徵打工，並在名古屋車站與自稱「負責人」碰面，數日後，就被指示前往關西機場搭機飛往泰國，再陸路入境柬埔寨，抵達詐騙據點，但他並未參與詐騙電話，今年1月返回日本時，便向警方提供了拍攝的設施照片等情報。

愛知縣警方據此透過外交部門與柬埔寨當局合作調查。今年5月，當地警方突擊據點，拘捕29名日本人，並查扣手機、電腦及疑似警察制服等物品，本月20日上午這29人被遣返回國，愛知縣警方在飛機上將29人全員逮捕。

警方調查，他們是年齡介於10多歲至50多歲的日本男女，年輕人佔過半，將派約80人前往柬埔寨深入調查，釐清詐騙集團的組織情況。日媒報導，這次29人遣返回國是海外據點詐騙案中，規模最大的一次人員移送。