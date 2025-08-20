大阪、東京熱暈「日本避暑要去哪？」　他點名南邊1地：冷到穿外套

▲未來一周氣溫預報。（圖／翻攝自FB日本省錢小站）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，尤其是自由行方便又自在，尤其正值暑假旅遊旺季，買張機票想飛就飛，粉專「日本省錢小站」指出，夏天去哪裡都好熱，如果想要去日本旅遊，「沖繩那霸」是避暑的好地點。對此，一票人點頭，「剛去完沖繩回來，真的比想像中不熱」。

粉專「日本省錢小站」發文，有粉絲提問，炎炎夏日想去日本旅遊，又擔心太熱，「八月底推薦到日本哪裡避暑呢？」特派員回答「沖繩那霸那邊」，並貼出日本各地的氣溫，強調「是認真的。」

根據照片顯示，未來一周氣溫預報來看，包括東京、名古屋、大阪、足利、桐生等地，氣溫幾乎天天突破35度，甚至群馬縣的桐生市在8月18日更高達40度，是全表中最熱的地區之一。反觀位於南方的沖繩那霸，預測最高氣溫落在30至33度之間，甚至有兩天低於本州的35度，明顯比其他地區「涼爽」許多。

貼文曝光，一票人驚呼，「沒想到避暑竟然要往南走」、「無法想像最熱是北海道」、「我現在在名古屋，下午最高氣溫38度」、「八月初去大阪，熱暈到想趕快逃回來台灣」、「上月有評估過也是如此，認同特派員+1」、「這大概就像上周我去墾丁，覺得墾丁比嘉義涼爽一樣」。

許多網友點頭，沖繩真的很涼爽，「認真，我覺得沖繩很涼，今天要著外套了」、「沖繩真的最涼了，我住靜岡，今年夏天中暑2次了」、「今年沖繩真的不太熱，雖然白天紫外線頗強，但晚上涼涼的，這幾天晚上我都沒開冷氣」、「沖繩八月還有颱風，下大雨超涼」、「真的靠海比較涼，7月初我在熊本中暑35度，回到福岡才鬆一口氣」。