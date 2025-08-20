日本再啟動「反傾銷調查」！鎖定台、韓雙酚A　兩大日企聯手控訴

▲「雙酚A」是重要塑膠原料，可用於光碟片、飲料瓶、電子零件等製作。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

日本政府今（20）日宣布，將針對從台灣與南韓進口的塑膠原料「雙酚A」（Bisphenol A，又稱酚甲烷）是否涉及不當傾銷展開調查，以評估是否需要課徵反傾銷稅。雙酚A廣泛應用於聚碳酸酯樹脂及環氧樹脂等材料，日本業者指控低價進口已對國內產業造成損害，恐將影響台灣與南韓在日本市場的出口前景。

根據日媒《時事通信社》報導，日本財務省與經濟產業省於20日共同宣布，已正式啟動針對台灣及南韓產雙酚A的反傾銷調查。雙酚A是塑膠製品的重要原料，被廣泛使用於光碟片、飲料瓶、電子零件及建築材料等多種產品。

此次調查的起因，是三菱化學、三井化學等日本兩大化學企業龍頭於6月向日本政府遞交申請，指控台灣與南韓出口的雙酚A以不合理的極低價格流入日本市場，導致日本國內業者承受不公平競爭壓力，因而要求政府介入並啟動調查。

按照日本規定，反傾銷調查原則上需在一年內完成，若最終認定確有不當傾銷情況，日本政府將可能向台灣及南韓相關產品徵收額外關稅，以維護本國產業的競爭環境。

目前調查仍在初期階段，尚未得出結論，但考量到雙酚A在電子與汽車產業鏈中的關鍵地位，一旦課徵關稅，後續影響恐將擴及出口商及下游製造業成本，市場正高度關注發展動態。

據悉，日本政府13日也曾宣布，針對中國與南韓進口的「熱浸鍍鋅鋼板與鋼帶」展開反傾銷調查。這類鋼材廣泛用於建材與電機零件，但因中國產能過剩及經濟放緩，出口價格持續下跌，導致日本國內需求受到衝擊。