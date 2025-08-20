領飯店房卡「1常見習慣」很危險！　專家傳授5大步驟自保

▲把房卡存放在「寫著房號」的卡套內，恐讓有心人士有機可趁。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國旅遊與安全專家警告，把飯店房卡存放在「寫著房號」的卡套內，看似理所當然的習慣，實際上卻可能讓自己暴露於危險之中。此外，他們也提供另外4件提醒事項，有助於在外旅宿時，確保自身安全。

德州北極星集團（North Star Group）老闆、安全專家盧伍（Daniel Loo）向《讀者文摘》透露，「把房卡留在印有房號的卡套裡，基本上就是把你的鑰匙和地址一併奉送給別人」，萬一遺失或遭竊，有心人士幾乎毫不費力，就可以闖入你的房間。

盧伍表示，房號是一項至關重要的資訊，大多數知名飯店都會訓練員工小心處理，例如避免大聲唸出來，維護客人的隱私與安全。他建議把房號牢記在心，隨後丟棄卡套，勿用手機拍攝房號，以免手機遺失，「投機犯罪者經常利用無意間聽到的資訊行動，房號保密是保障個人安全基本但關鍵的步驟。」

▲研究顯示38%飯店失竊案都發生在客房內部。（示意圖／CFP）



波爾州立大學（BSU）與佛羅里達國際大學（FIU）聯合研究發現，在所有飯店失竊案之中，高達38%發生在客房內部，顯示飯店住房安全確實可能存在漏洞。

除了房卡之外，盧伍也建議，前往房間時應該避免分心滑手機，在打開房門時，注意周遭環境與緊急出口位置。此外，如果要離開房間，建議在開門前透過貓眼觀察外面狀況，甚至在門把掛上「請勿打擾」的牌子，營造房內有人的假象。

此外，旅行社業者丘達薩瑪-亞當斯（Dimple Chudasama-Adams）也建議，進房後應確認門鎖與保險箱功能正常。