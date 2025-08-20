南海海槽若強震！日政府估「52萬人須提前撤離」　超越311大地震

▲2024年1月日本石川縣能登半島7.6地震。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本內閣府20日公布最新調查，若「南海海槽地震臨時情報」（巨大地震警戒）一旦發布，需在一週內進行事前避難的人數將高達52萬人，規模甚至超過東日本大震災（含福島第一核電廠事故）時約47萬人的避難總數。

南海海槽恐數分鐘內引發海嘯

根據《時事通訊》報導，專家指出，南海海槽一旦發生強震，部分地區恐在數分鐘內迎來海嘯。為避免來不及撤離的悲劇，政府要求地方市町村劃定「事前避難對象區域」，並分為兩種類型。

首先是全體居民皆須避難的地區；另一則是僅針對高齡者等行動不便、需要特別照顧的「要配慮者」。

29都府縣受調查 16縣市完成指定

這項調查在6月至8月間進行，對象為截至5月時被列為「南海海槽地震防災對策推進區域」的29個都府縣、707個市町村。結果顯示，從千葉縣到鹿兒島縣，共16個都縣、130個市町村已完成指定，事前避難對象人數合計超過52萬人。

高知縣避難人數最多

細分來看，「全居民避難」約24萬5600人，「需特別關懷對象」則約27萬4800人；其中，高知縣人數最多，光是指定區域內的避難對象就達9萬2100人。

這是內閣府首次公布南海海槽地震的事前避難調查結果，數字凸顯若發生大規模地震，短時間內的撤離壓力將遠超以往經驗。