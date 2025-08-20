櫻花妹來台伴遊遭軟禁性侵還拍片！竹聯戰堂成員黑歷史曝

▲竹聯幫戰堂吳男涉在全台多處詐騙名錶，還以強逼過戶方式獲取保時捷跑車。（圖／資料畫面）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店警分局日前接獲航警局通報，指稱有2名日本籍女子透過交友軟體，結識47歲吳姓男子，以30萬日圓（約台幣6萬元）代價提供伴遊，疑包含性服務，沒想到2女先後入境來台，被吳男扣留護照及錢包，帶至他新店住所軟禁並劫財劫色，還拍下性愛影片。警方獲報循線逮捕有竹聯幫背景的吳男，訊後依加重強制性交罪、妨害性影像、妨害自由及人口販運防制法等罪嫌移送偵辦，檢察官複訊後諭令10萬元交保並限制住居。

據悉，竹聯幫戰堂幫派成員吳姓男子租屋在新店區華城路一帶高級住宅，除了從事暴力討債外，還利用收購名錶為由，2017年間，將被害人約出看錶，再將假錶調包真錶，甚至找來同夥搶走被害人名錶；更教唆小弟逼迫被害賣家，強行過戶保時捷跑車，不法獲利上千萬元。

日前吳男透過交友軟體認識2名年約20多歲日本女子，邀約來台觀光旅遊，更談妥以30萬日圓（約台幣6萬元）代價，提供伴遊、性服務，但2女在8月1日及3日先後抵台後，均遭吳男扣留護照、錢包，將她們軟禁在新店住處，還恐嚇提供免費性服務抵銷來台花費，更拍下性愛影片，威脅若不從就將2人賣掉抵債，多次與2人發生性關係。

吳男在4日將2女載至桃園國際機場送她們返國，並將護照及錢包歸還，其中1女拿到後發現，錢包內70萬日圓（約新台幣14萬元）不見了，吳男承諾會歸還，卻耍賴失聯，2女因此未上機離台，在日本在台辦事處協助下，到新店警分局報案。

新店警方獲報後，報請臺北地檢署指揮偵辦，循線將吳男逮捕，依違反刑法加重強制性交罪、妨害性影像、妨害自由及人口販運防制法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後諭令10萬元交保並限制住居。