生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有吃有喝有冷氣！他推「國道1處」當國旅點　一票認同：滿喜歡

湖口休息站、湖口服務區。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲湖口服務區。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國旅屢遭詬病，像是住宿不便宜、景點多元性不高等等。就有網友表示，最近開國道喜歡到休息站待一下，有冷氣吹又有東西吃，讓他意外覺得很舒服，「有吃有喝有地方坐，環境也不差，直接把休息站發展成國旅地點有沒有搞頭？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「國旅發展國道休息站有沒有搞頭？」他近期開國道都喜歡到休息站待一下，不必下國道、不用刻意繞去哪，就在路圖離峰上，好停車、有冷氣吹、有東西吃，「待個半小一小，悠閒一下也蠻舒服的。」

接著，他提到國旅的交通一直都是問題，去墾丁就要開半天車，會讓人懶得去。但國道休息站本身交通就方便，「有些南北向聯絡道接在一起，可以直接回頭的更方便，一般週末休假去也算出了門，有吃有喝有地方坐環境也不差」，好奇把休息站發展成國旅地點有沒有搞頭？

貼文引發熱烈回應，不少人頗有共鳴，「反正大部分人只是出門走走吃個東西而已」、「我也滿喜歡休息站的」、「有些休息站本身就有吸引人去的設計」、「以前年輕時很愛去清水看夜景」、「年輕時真的把休息站當景點。」

也有人提出不同看法，「台灣距離與距離之間不算長，搞出一個能睡能休息的，能不能長久經營下去是個問題。」、「休息站人太多，就沒辦法停遊覽車了啦」、「台灣休息站比日本好了，日本根本像柑仔店一樣」、「千萬不要，已經變成熱門時段一位難求，無法發揮功能了。跟旅宿業困境很像，除了放假以外都沒人。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意
「高鐵延伸宜蘭」環評過關！新建工程59.6公里
快訊／三重2男大街互毆！1人噴鼻血倒地　失去呼吸心跳
股匯雙殺！外資狠砍台股626億　新台幣大貶
入住「台積電12F山景套房」！一票哭：風好大
5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」
獨／空姐媳拒繳房貸嗆：傳宗接代要報酬　婆婆背債631萬崩潰
快訊／女星持大麻吸食器遭判刑　她道歉認了是自己

美國旅遊與安全專家警告，把飯店房卡存放在「寫著房號」的卡套內，看似理所當然的習慣，實際上卻可能讓自己暴露於危險之中。此外，他們也提供另外4件提醒事項，有助於在外旅宿時，確保自身安全。

