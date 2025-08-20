有吃有喝有冷氣！他推「國道1處」當國旅點　一票認同：滿喜歡

▲湖口服務區。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國旅屢遭詬病，像是住宿不便宜、景點多元性不高等等。就有網友表示，最近開國道喜歡到休息站待一下，有冷氣吹又有東西吃，讓他意外覺得很舒服，「有吃有喝有地方坐，環境也不差，直接把休息站發展成國旅地點有沒有搞頭？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「國旅發展國道休息站有沒有搞頭？」他近期開國道都喜歡到休息站待一下，不必下國道、不用刻意繞去哪，就在路圖離峰上，好停車、有冷氣吹、有東西吃，「待個半小一小，悠閒一下也蠻舒服的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，他提到國旅的交通一直都是問題，去墾丁就要開半天車，會讓人懶得去。但國道休息站本身交通就方便，「有些南北向聯絡道接在一起，可以直接回頭的更方便，一般週末休假去也算出了門，有吃有喝有地方坐環境也不差」，好奇把休息站發展成國旅地點有沒有搞頭？

貼文引發熱烈回應，不少人頗有共鳴，「反正大部分人只是出門走走吃個東西而已」、「我也滿喜歡休息站的」、「有些休息站本身就有吸引人去的設計」、「以前年輕時很愛去清水看夜景」、「年輕時真的把休息站當景點。」

也有人提出不同看法，「台灣距離與距離之間不算長，搞出一個能睡能休息的，能不能長久經營下去是個問題。」、「休息站人太多，就沒辦法停遊覽車了啦」、「台灣休息站比日本好了，日本根本像柑仔店一樣」、「千萬不要，已經變成熱門時段一位難求，無法發揮功能了。跟旅宿業困境很像，除了放假以外都沒人。」