楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎

▲楊智伃直接將水喝掉。（圖／讀者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

823罷免及核三延役公投投票倒數，前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文帶著「在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚」的瓶裝水，到國民黨中央黨部提醒他們不要「紙上談核」，結果國民黨發言人楊智伃直接接過水喝掉。相關畫面在網路上掀起討論，陳聖文則在臉書上表示，「你們以為把水喝掉很光榮？」重點是「核廢料根本無解」。

陳聖文日前攜帶國民黨政治人物發放的「替身」瓶裝水，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置，並於今（20）日上午，將水帶到國民黨中央黨部，要求他們喝下，提醒政治人物不要「紙上談核」，要親身面對核廢料的真實存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳聖文當時強調，他不是全盤反對核電，「但現況下，核廢料問題就是沒有答案」，或許喝下一瓶在核廢料場過夜的瓶裝水，對健康沒有直接影響，但他就是看不慣國民黨政治人物為了反對執政黨，而刻意淡化核廢料的問題。

不過楊智伃就當場回說，台灣需要核能，也需要科學理性的檢驗核廢料，今天當然敢喝水，核能都是可以討論的，不要只會操作情緒作秀！並打開礦泉水瓶大口喝下。

▲陳聖文問，「你們以為把水喝掉很光榮？」（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

相關畫面引起熱議，陳聖文就在臉書上發文表示，他今天把核廢料儲存場的水送到國民黨中央黨部，結果「國民黨派發言人把守門口，護主心切，用肢體硬是擋我進去，還把『替身水』喝掉」。

陳聖文直言，「說真的，你們以為把水喝掉很光榮？還能領什麼榮譽勳章嗎？」這件事情的重點，是要讓大家知道「核廢料根本無解」，並不是在辦「喝水比賽」，「823核三重啟公投，請投不同意」。

貼文曝光後，藍委徐巧芯則在留言處表示，「謝謝你幫忙宣傳『合法貯存的核廢料很安全』，核三公投投同意，本人喝爆5瓶共1400ml，多喝水，保健康！」