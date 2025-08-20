　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸陳聖文帶核廢料水「主動送頭」　柳采葳：國民黨殺到不好意思

▲陳聖文今日帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，到國民黨中央黨部。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文日前帶著象徵國民黨政治人物的瓶裝水，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜，今（20日）把水送至國民黨中央黨部踢館，嗆力挺核三延役的國民黨應身體力行把水喝下去，國民黨發言人楊智伃則當場扭開瓶蓋一口喝下，「公投投同意，能源更有力，好喝！」台北市議員柳采葳說，陳聖文再一次突破民進黨智商下限，不斷上演主動送頭，做球給國民黨反殺的動作，真的感激涕零。

楊智伃上午面對陳聖文的挑釁直接迎戰，一口將瓶裝水乾掉，並表示台灣需要穩定的能源，台灣需要核能，核廢料都是有科學理性檢驗，而不是操作情緒，只會來前面擺拍。陳聖文說「你叫台北市長蔣萬安（核廢料）放在台北市，一年四季都在喝，你以為你在喝什麼榮譽飲料，超級幼稚。」還嗆無聊至極，要攝影機不要給她鏡頭。

柳采葳也諷刺，陳聖文的鬧劇凸顯反核論述的山窮水盡，頂著三十幾度的太陽、大老遠從蘭嶼拖了幾瓶號稱在核廢料旁存放的礦泉水過來慰勞楊智伃，當然要一飲而盡，向民進黨的反智表達最高敬意。而陳聖文腦羞的表情，已經成為所有媒體跟政治工作者今日最紓壓的迷因。事實上，從大罷免開始，民進黨側翼還有各個監督在野黨，不監督執政的小黨們，早就在國民黨前不斷上演主動送頭，做球給國民黨反殺的動作，真的讓國民黨感激涕零，甚至殺到不好意思。

柳采葳說，沒想到今天陳聖文的做法，還是可以再一次突破民進黨智商下限，也讓自己的白眼再一次翻到天邊。民進黨從反核臉書貼文被日本媒體記者打臉，到今天陳聖文還意圖販賣核能恐懼一連串動作看來，都證明了民進黨反核論述早就偏離事實，更沒有科學論述。只剩下洗腦情勒的反核，才應該被掃進歷史的焚化爐。

柳采葳表示，賴清德今天宣布將由徐國勇接任民進黨的秘書長，第一要務恐怕就應該好好檢討民進黨的新媒體經營，還有像是陳聖文這樣的跳梁小丑，更要重新檢討自己黨內的反核神主牌，檢討只有對立沒有溝通的執政模式，不然民調只會繼續探底。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「核三延役」公投將於23日登場，民眾黨今（20日）透過社群媒體Threads公布黨主席黃國昌寄給黨員一封信內容。黃國昌說，8月23日即將面對一場決定台灣未來能源安全的核三延役案，這不僅是一次能源政策的選擇，更是攸關國家安全、經濟發展與下一代生存條件的關鍵時刻。

何時表態參選嘉義？　張啓楷曝「應該很快」：最晚國民黨主席選後

823反罷免7藍委穩了？　朱：這說法很危險

核料廢水被喝！陳聖文反擊：很光榮嗎

國民黨曝罷團823做「降智圖卡」5奧步

免費訂閱《ETtoday電子報》
