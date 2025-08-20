　
政治

周春米批公投糟蹋屏東人　國民黨：民調顯示多數人挺核三延役

▲▼屏東縣長周春米。（圖／記者湯興漢攝）

▲屏東縣長周春米。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

8月23日將舉辦全國性公投決定是否重啟核三，屏東縣長周春米近日質疑核三公投等於是變相霸凌屏東人，國民黨發言人鄧凱勛今（20日）受訪時開嗆周春米，是不是沒看到民調數據？民調顯示屏東人多數支持核三延役，「民意在哪裡，政治人物就應該往那個方向努力！」

鄧凱勛還說，周春米不應該說屏東人被霸凌，如果按照周的論述，中南部地區尤其是台南市、高雄市有一大堆的光電板，颱風來襲就摧毀民眾家園，民進黨是否也在霸凌南部縣市的人民？周春米應該思考民進黨的錯誤能源政策，而非顧左右而言他。

不過，周春米日前指出，立法院於停機前4天修訂核子反應器設施管制法，並於5月20日通過核三重啟公投案，讓屏東人措手不及，且公投主文「確認無安全疑慮」缺乏嚴謹調查報告，卻要全國決定屏東的命運，對在地居民極不公平，屏東無法承受任何核電不安全所帶來的風險，核三安全下莊，「請大家還給屏東人最謙卑的願望」。

另外，前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文今上午帶著從蘭嶼帶回來的象徵性「核水」赴國民黨中央送水，未料被國民黨發言人楊智伃先發制人，楊智伃嘲諷大酸「謝謝你送水來」，更當場「採罐」將水直接喝下肚。楊智伃受訪表示，核能問題的討論應該訴諸理性與科學，而且每年與時俱進，國民黨主席朱立倫在綠營口中過去主張「非核家園」，但現在的朱立倫主張「非碳家園」，因為世界要求淨零碳排趨勢，台灣應該務實理性討論能源政策，民進黨不應該再造謠核能，也不要再污名化蘭嶼及屏東民眾。

楊智伃隨即與其他發言人一起拿出陳聖文今早送來的水瓶，並再度當場一飲而盡，高喊「沒事多喝水，多喝水沒事！」

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意
「高鐵延伸宜蘭」環評過關！新建工程59.6公里
快訊／三重2男大街互毆！1人噴鼻血倒地　失去呼吸心跳
股匯雙殺！外資狠砍台股626億　新台幣大貶
入住「台積電12F山景套房」！一票哭：風好大
5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」
獨／空姐媳拒繳房貸嗆：傳宗接代要報酬　婆婆背債631萬崩潰
快訊／女星持大麻吸食器遭判刑　她道歉認了是自己

周春米批公投糟蹋屏東人　國民黨：民調顯示多數人挺核三延役

國民黨核三核電楊智伃陳聖文核三延役823公投

