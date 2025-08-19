吳思瑤：盼內閣有感改組　上路就上手的一級即戰力

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

近期內閣改組風聲頻傳，有媒體報導指出，民進黨內閣改組有2套劇本，分別是換閣揆、小幅度改組和不換閣揆但大幅度改組。民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）表示，幾套劇本沒有聽聞，希望拿出唯一最好劇本，拿出讓國人有感改組，未來不管誰留任、去任、補任，都要是一級戰力，回應民意、社會，拿出有感的改組跟政策，且隨即上路就上手的即戰力。

針對內閣改組，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）受訪表示，卓榮泰已宣示會在適當時機做人事改組，到底劇本是什麼，這些都只是臆測，也沒有聽聞所謂2套劇本，劇本不需要很多套，只需要搬出好的人事改組的唯一劇本。

吳思瑤也說，過去一年來內閣團隊非常辛苦，面對國際挑戰、國內立法院生態，確實陷入一年半以來，史上非常窒礙難行、推動政務時間，內閣每個首長都非常辛苦。一年半以來，檢視下來如果需要把團隊補強，需要讓整個人事有新風氣，相信改組會做出最好的呈現給大家。

吳思瑤認為，改組幅度不是多換幾個人，必然就是更好結果，反而應當思考未來不管誰留任、去任、補任，都要是一級戰力，回應民意、社會，拿出有感的改組跟政策，這才是重中之重。幾套劇本沒有聽聞，希望拿出唯一最好劇本，拿出讓國人有感改組，且隨即上路就上手的即戰力。