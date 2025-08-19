暗示閣揆會有異動？　卓榮泰：未來誰任院長都希望審預算能合憲

▲卓榮泰立院專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（19日）邀卓榮泰率同相關部會首長列席，針對「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」進行專案報告並備質詢。在備詢時，卓榮泰提到，「希望未來任何人擔任院長，跟立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神來」。此話讓外界好奇是否與內閣改組有關。

726大罷免全數落空，各界熱議內閣改組議題。國民黨立委傅崐萁今質詢時表示，如果卓榮泰繼續擔任閣揆，希望好好修補中央政府和地方政府的信賴關係，要全力來做。卓榮泰回應，他也希望未來任何人擔任院長，和立法院之間，就預算審查，能夠依照憲法和法律精神。

傅崐萁指出，要再給卓榮泰一個建議，之前在野黨赴行政院協商的時候，每一件都依照協商結論，政院應該沒有受騙上當的結果，但比較遺憾的是，行政院應該更多更多更多跟立院黨團協商，這是個非常良善的建議。

傅崐萁接著說，這次的財劃法修法，只是落實憲法的地方自治，民進黨包括賴清德擔任行政院長時也說要修法，結果國民黨團修法後，竟然被抹紅是中共同路人，難道賴清德也是中共同路人嗎？卓則回，從總統到行政院長都沒有抗拒，只是希望合理的來討論、調整。

