館長稱對中國人鞠躬哈腰是保護台灣　吳思瑤：台灣人從不卑躬屈膝

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

網紅館長陳之漢近日赴中國深圳開直播，展開第二次赴中之旅，他還提到，自己每個都彎腰、握手，為什麼？「就是告訴他們台灣人是好的，我們不要戰爭，我是在保護你們這些XX。」對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）表示，台灣人在困難中從來不退讓，尤其攸關主權、國家前途，尤其針對要消滅台灣主權的境外敵對勢力，更不可能用鞠躬哈腰、卑躬屈膝方式面對。館長別把自己講那麼偉大，真在乎的應該是網紅事業跟健身事業拓展。

近期內閣改組風聲頻傳，有媒體報導指出，民進黨內閣改組有2套劇本，分別是換閣揆、小幅度改組和不換閣揆但大幅度改組。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）受訪表示，卓榮泰已宣示會在適當時機做人事改組，到底劇本是什麼，這些都只是臆測，也沒有聽聞所謂2套劇本，劇本不需要很多套，只需要搬出好的人事改組的唯一劇本。

吳思瑤也說，過去一年來內閣團隊非常辛苦，面對國際挑戰、國內立法院生態，確實陷入一年半以來，史上非常窒礙難行、推動政務時間，內閣每個首長都非常辛苦。一年半以來，檢視下來如果需要把團隊補強，需要讓整個人事有新風氣，相信改組會做出最好的呈現給大家。

吳思瑤認為，改組幅度不是多換幾個人，必然就是更好結果，反而應當思考未來不管誰留任、去任、補任，都要是一級戰力，回應民意、社會，拿出有感的改組跟政策，這才是重中之重。幾套劇本沒有聽聞，希望拿出唯一最好劇本，拿出讓國人有感改組，且隨即上路就上手的即戰力。

媒體也問到，怎麼看館長陳之漢近日去中國深圳，還說自己在中國鞠躬哈腰都是為了保護台灣人？

吳思瑤反問，館長是在保護台灣嗎？他恐怕保護的是自己的事業發展。關心真的是台灣前途？應當自己後續個人利益要有更多收穫。台灣人在困難中從來不退讓，尤其攸關主權、國家前途，台灣人從來不會卑躬屈膝、忍氣吞聲，尤其針對要消滅台灣主權的境外敵對勢力，更不可能用鞠躬哈腰、卑躬屈膝方式面對，館長真的在乎的應當只是自己網紅事業跟他健身事業拓展，不用把自己說那麼偉大、是為了台灣，完全不是那麼一回事。