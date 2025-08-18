反嗆李正皓小丑、拐瓜劣棗　黃國昌：在打臉會去投公投的賴清德？

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」全國性公投將於23日與7名藍委的大罷免投票一同登場，名嘴李正皓認為，此次公投最多5%投票率，大家不要煩惱核三延役，浪費時間討論核能，搞不好投票率會變史上最好笑公投，可以拿來笑一下民眾黨主席黃國昌。對此，黃國昌今（18日）反嗆，民進黨怎麼現在派李正皓這種小丑出來？更可笑的是，總統賴清德說會去投票，所以李在打賴的臉？民進黨從726搞大惡罷到823繼續大惡罷，怎麼吸引來的都是做事不負責任的拐瓜劣棗。

李正皓17日在節目上表示，核三公投不管同意跟不同意各拿幾%，一定不會過門檻的25 %，最多就是5%投票率，大家不要煩惱核三延役，浪費時間討論核能，國民黨之前20幾個選區已經動員過一次了，這次公投不會再動了，而民進黨也不會動員，所以不可能會過，搞不好投票率會變史上最好笑公投，可以拿來笑一下黃國昌。

黃國昌18日晚出席國民黨「8/23重啟核三公投」說明會台北場，並於會前受訪。針對上述李正皓的言論，黃國昌反嗆，現在民進黨是很清楚感受到這場公投戰自己在民意對立面，所以派李正皓這種小丑出來叫大家不要投票嗎？民進黨忘了自己是公投民主起家嗎？過去不是說重大公共政策應交由全體台灣人民共同決定嗎？怎麼現在派李正皓這種小丑出來，想要叫大家不要投票？更可笑的是，賴清德不是說會去投票，所以李正皓在呼籲賴清德不要投票嗎？還是李正皓決定站出來打賴清德的臉？

黃國昌也批，奉勸民進黨，過去民進黨曾是有理想、號召人才的政黨，但民進黨從726搞大惡罷到823繼續大惡罷，到現在怎麼吸引來的都是做事不負責任的拐瓜劣棗，「曹興誠、八炯這些人都跑到什麼地方去了？」這些人都躲起來了，所以派李正皓這個小丑出來叫大家不要投票嗎？希望賴清德好好想想，面對國家發展需求才是正軌。

對於台北市長蔣萬安呼籲賴清德找和碩董事長童子賢組閣，黃國昌說，現在最重要的是，823結束以後卓榮泰趕快辭職下台，內閣總辭，「台灣其實各領域人才濟濟」，卻找卓榮泰這種鬥雞性格的行政院長出來鬥爭在野黨，還率領內閣閣員下鄉宣講搞大惡罷。726選舉結果出來以後，他就已經公開呼籲卓榮泰應該立刻辭職下台，內閣全數重新改組，但目前為止，賴清德似乎沒聽到這樣非常誠懇的建議，所以他希望823所有台灣人再出來好好教訓聽不見民意的賴清德跟民進黨，未來怎樣修復被民進黨撕裂社會造成的傷痕，是賴清德首要之務。