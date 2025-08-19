　
政治

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北市長蔣萬安昨在社群平台發文，向總統賴清德喊話，建議由和碩董事長童子賢組閣，他認為是台灣社會重新對話的開始。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）表示，蔣萬安4月也曾拋倒閣說，第一次對內閣人事說三道四的倒閣說，最後被國民黨自家人打臉，現在又開始對中央人事布局下指導棋，「我想蔣萬安市長管好自己的市政就好，不要管到海邊去。」從內閣倒閣到組閣都要插上一腳，不需要這麼不甘寂寞，作為台北市長顧好市政，這是正辦也是正務。

針對蔣萬安喊話賴清德，由童子賢組閣，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）受訪提到，4月份蔣萬安在北檢、北院前聲援國民黨黃呂錦茹在內的，用造假民意方式來偽造連署，蔣萬安自己帶頭違反行政中立，也為難北市警局，市長帶頭衝北院、北檢。4月份蔣萬安也曾拋出倒閣說，蔣萬安為了救罷免拋出倒閣說，馬上被國民黨內多數立委打臉，倒閣說新聞燒了幾天後就不了了之。

吳思瑤表示，蔣萬安第一次對內閣人事說三道四的倒閣說，最後4月份就被國民黨自家人打臉，現在8月蔣萬安又開始對中央人事布局下指導棋、關心，現在甚至拋出也指名要童子賢董事長接任閣揆，「我想蔣萬安市長管好自己的市政就好，不要管到海邊去。」自己小內閣爭議、辦公室主任涉入的人事紛爭，應當自己好好收拾。

吳思瑤也質疑，為什麼蔣萬安不管自家事，無限上綱，從內閣倒閣到組閣都要插上一腳？蔣萬安不需要這麼不甘寂寞，作為台北市長顧好市政，這是正辦也是正務。

 
08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥
屈中恆遭當面批「劣跡藝人」！　面露尷尬活動中斷

影／總統府：組閣是假議題　蔣萬安推閣揆人選不是市政優先

台北市長蔣萬安日前向總統賴清德喊話，建議由和碩董事長童子賢組閣，他認為是台灣社會重新對話的開始。對此，總統府發言人郭雅慧19日受訪表示，組閣是假議題，每個城市都有各自的挑戰，相信在台北市推薦閣揆人選不會是市政的優先，無論總統或市長在自己崗位上把事情做好才是全民之福。

蔣萬安喊童子賢組閣　卓榮泰：最近言行經常脫離市政！別急慢慢學

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

獨／公積金帳本曝　起底北市義交報復黑幕

遭控濫用特權　北市：總統府趕快拿出證據

