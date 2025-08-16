盧秀燕對卓榮泰像「媽媽罵兒子」？　他還原始末：只看到急切的媽媽

▲桃園市副市長蘇俊賓。（資料照／記者沈繼昌攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

環境部長彭啓明昨（15日）受訪時透露，台中市長盧秀燕在14日行政院會中，對著行政院長卓榮泰像「媽媽在罵兒子」，此話一出，引起輿論熱議。對此，桃園市副市長蘇俊賓14日晚在社群平台發文表示，自己出席該院會時，看到雙方的確有一來一往的對話，但保持一定程度的善意，他只看到急切的媽媽，沒有看到被罵的兒子。

盧秀燕日前在行政院會中，對卓榮泰到底有沒有像「媽媽罵兒子」？蘇俊賓表示，自己在院會坐的位置，剛好在台中市長旁邊，就近距離觀察而言，雖然盧秀燕表現得比較急切，希望爭取較多發言機會，但實在無法聯想到這有「媽媽罵兒子」的感覺。

蘇俊賓指出，他只有看到急切的媽媽，沒有看到被罵的兒子，且平心而論，地方政府執行計畫到一半時，如果預算被中央片面、不預期地扣除，中央首長們對這樣的衝擊多一些同理的話，就能夠理解盧市長和其他縣市代表的急切感。

蘇俊賓認為，當天盧市長的發言內容和訴求並沒有罵人的感覺，只是在討論中央政府總預算追加案時，盧秀燕提出中央不能單方面扣除已核定的預算補助，不管是一般補助或者計劃型補助，此舉違反財政紀律與預算編列邏輯，也為地方帶來困擾。

最後，蘇俊賓強調，雙方的確有對話、一來一往，這和大家熟悉的媽媽罵兒子應該不一樣，後續卓榮泰院長跟盧秀燕市長也有理性正面的互動，應該可以證明中央和地方都還是保持一定程度的溝通善意，在這件事上，實在不需要再多做文章。