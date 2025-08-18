傳內閣改組3部長走人　趙少康：卓內閣總辭才能為大罷免負責

▲趙少康認為，卓內閣應總辭為大罷免大鬧事負責。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出823公投後內閣將有小幅度調整，民進黨內矛頭則指向頻頻失言惹議的經濟部長郭智輝， 還有衛福部長邱泰源，以及數發部長黃彥男，並認為至少有3位部長會下台。前中廣董事長趙少康今（18日）表示，從726「大罷免大失敗」以來，總統賴清德、行政院長卓榮泰到各部會運作還是荒腔走板，卓榮泰應率內閣總辭，並為民進黨把國家搞得一團亂下台負責，只是剛好而已。

趙少康表示，為了替大罷免推波助瀾，卓榮泰親自領軍，用政策說明會當幌子下鄉宣講；內政部長劉世芳多次為大罷免站台，還造謠總預算案；投票前一天，外交部長林佳龍、勞動部長洪申翰都在臉書發文為大罷免催票；教育部長鄭英耀放任罷團進校園衝連署、衛福部次長呂建德罵在野黨是共匪、畜產會董事長蘇治芬在上班時間搞大罷免。

趙少康強調，包括823第二波遭到「惡罷」的7名立委，當選一年就被發動無差別罷免，完全不合常理、違反民主原則，公道自在人心，無理寸步難行，這絕不是民進黨歸咎於「普發一萬元」發威而已，絕對不能小看人民的智慧。

趙少康質疑，這屆總統、立委都是去年1月13日同一天選出，只因為賴清德受憲法保障，無法達到三分之二的立委同意彈劾門檻而免於遭到罷免，「但是大罷免勞民傷財，還讓國家空轉、人民對立，花了這麼多有形、無形成本，大失敗後怎麼可以當作沒事？」

趙少康認為，憲法罷免總統的門檻非常高，須由全體立法委員三分之二之同意後提出，然後要再經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。所以就應由卓榮泰代替賴清德，率內閣總辭，為民進黨把國家搞得一團亂下台負責，只是剛好而已，不是小幅改組就可以交代過去。