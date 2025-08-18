　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安建議賴清德「找童子賢組閣」　黃國昌：卓榮泰先內閣總辭

▲▼黃國昌率臺北市議會民眾黨團拜會蔣萬安市府。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前副總統呂秀蓮日前向總統賴清德提建言，建議賴清德可考慮跨黨派重新組閣，台北市長蔣萬安今（18日）也透過臉書喊話賴總統「該找童子賢組閣。」民眾黨主席黃國昌晚間受訪則說，行政院長卓榮泰應先下台、內閣總辭。

黃國昌說，覺得最重要事情是823公投、罷免選舉結束後，行政院長卓榮泰下台、內閣總辭，台灣在各個領域人才濟濟，他在726罷免結束後，就先呼籲過卓要立刻辭職下台、內閣重新改組，「找卓榮泰這種鬥雞性格、鬥爭在野黨，率領內閣閣員下將宣講搞大惡罷。」

黃國昌指出，但目前為止，看來賴清德總統還是沒有聽到，所以希望823結束後，台灣人民能狠狠教訓聽不見民意的賴清德、民進黨，同時，未來怎麼撕裂台灣社會造成的傷痕，是賴清德首要之物。

另，黃國昌也批，823的公投很清楚感受到民進黨就是站在民意對立面，派李正皓這種小丑來喊話大家不要投票，「民進黨是不是忘了本身是公投民意起家，過去不是說這種重大公共政策要交由台灣人民共同決定？」更可笑是賴清德說會去投票，「所以李正皓是呼籲賴清德不要投票嗎？」奉勸民進黨，過去有理想、號召人才的政黨，在726和823的大惡罷，盡是拐瓜劣棗，希望賴清德好好想想，面對台灣國家發展需求。

國民黨今日晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。黃國昌致詞時感謝國民黨，從黨中央到地方黨部、台北市幾位優秀立委，核三公投不僅是在野黨提出，更攸關台灣能源轉型關鍵時刻，關乎不僅是要不要延役，而是能不能將錯誤能源政策導正，「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」並呼籲823出來投票，用手中選票打醒民進黨政府。」

08/17 全台詐欺最新數據

