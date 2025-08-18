遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

▲國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨今（18日）揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊2022年到2024間，獲得就業安定基金2872萬補助，期間又拍攝綠營競選影片，隔年再獲核定補助「零日攻擊」7131萬元，質疑政府拿人民納稅錢來滋養綠友友。對此，羅景壬回應，自已曾為馬英九主政的北市府拍攝超過10支廣告、也為國民黨智庫拍過反霸凌廣告。他強調「做為導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」，不分黨派，負起社會責任，是自己的信仰，正是為此參與《零日攻擊》。

國民黨今召開記者會爆料，羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金高達2872萬的大額補助，前面拿了政府的基金，後面幫賴清德、蔡英文拍競選影片擦脂抹粉，沒幾個月賴政府當選後，2024年4月11日，文化部又核定補助零日攻擊7131萬元，「大補助大成功，用政府的資源豢養自己人，奉旨給飯」，中間沒有上下其手、交相賊，全民都不會相信。

對此，羅景壬回應，自己曾為馬英九主政的台北市政府拍攝超過十支廣告，其中包括馬英九主演的兩支影片，作品曾獲台灣的廣告獎。他也曾為連勝文主導的國民黨智庫「財團法人青年發展基金會」拍過反霸凌廣告，作品也在台灣的廣告獎獲獎。

羅景壬提到，他也為勞動部拍攝的廣告，同樣在台灣的廣告獎獲獎，並且入選全世界最重要的國際廣告獎之一，坎城廣告獎。

羅景壬指出，事實上，自己拍攝超過1500支廣告，客戶來自世界各地，是純粹的商業廣告。許多作品在坎城、倫敦、紐約、中國獲獎。

「做為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」。羅景壬直言，自己並不擁有任何公司，合作團隊也從非固定，在忙碌的商業廣告生涯中，抽空為上述的政府或政黨拍片，僅僅是為了理想。

羅景壬說，例如自己請馬英九出演的廣告，倡導的是行人路權優先。也為青年發展基金會拍攝的廣告，倡議的是校園反霸凌。

最後，羅景壬強調，不分黨派，負起社會責任，是自己的信仰，正是為此參與《零日攻擊》。「不分黨派，負起社會責任」，自己想與今日發起記者會的國民黨朋友們共勉。

▼《零日攻擊》。（圖／零日文創提供）