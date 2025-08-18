李明賢分析：黃國昌新北民調破2成　李四川最慢「這時間」要做決定

▲黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前表態投入新北市長選戰，盼在野共推最強人選，而被外界視為熱門人選的台北副市長李四川仍未正式表態。對此，國民黨台北市議員李明賢今（18日）表示，從過去民調看李四川都是新北最強人選，但黃國昌目前民調應該會突破2成，會跟李四川拉近距離，甚至伯仲之間。他認為，自己當然支持李四川選新北市長，預期李四川大概最慢最遲，明年第一季要做個決定，要不要請辭台北市副市長正式下去選。

李明賢於節目《新聞！給問嗎》談到新北市長選戰，他表示，李四川周六去新店幫助藍委羅明才反罷輔選時稱「幫助羅明才也是幫助我自己，現在幫羅明才，以後羅明才幫我」，這樣大家聽懂了嗎？也有人解讀成是「微表態」。



李明賢認為，在國民黨這邊，從過去民調看，都認為李四川是新北最強人選，當然還有新北副市長劉和然、藍委洪孟楷這些人選，但相較之下，民調都跟李四川有些落差。

李明賢指出，之前民調黃國昌是比較低的，但自己預期，黃國昌目前民調應該會突破2成，會跟李四川民調拉近距離，甚至有可能伯仲之間，未來第一階段或第二階段就要做出整合。

李明賢說，李四川還沒正式表態，民調會低一點，但是自己基於人情義理，當然支持李四川選新北市長，其實李四川大概一直都有聽進去大家的勸進，也認為新北這一席不能讓民進黨拿走。

李明賢強調，自己預期李四川大概最慢最遲，明年第一季要做個決定，必須要做個抉擇要不要請辭台北市副市長，正式下去選，新北市有1000多個里，之前朱立倫選第一任新北市長，3個月才跑完一輪，範圍真的很大。

▼台北市副市長李四川。（圖／記者黃國霖攝）