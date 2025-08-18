綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

▲2019年投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德（右）到高雄市廟宇參拜祈福，許智傑（左）全程陪同。（圖／民眾提供）



政治中心／台北報導

民進黨下屆高雄市長初選戰況激烈，因立委林岱樺涉貪案件狀況未明，民進黨初選將形成立委許智傑、邱議瑩及賴瑞隆三強分立態勢。從高雄各參選人的看板可看到總統賴清德、高雄市長陳其邁照片，可研判兩人意向將大幅影響初選態勢。其中許智傑與賴瑞隆同屬新潮流，一直以來都有許智傑退選、賴瑞隆獲賴清德支持等說法。不過，據民進黨內部人士透露，許智傑跟賴清德為台大學長學弟，且許早於2019年就支持賴選總統，兩人早有淵源，說總統支持任何特定人選的傳言，應純屬有心人士操作。

據民進黨內部人士透露，許智傑跟賴清德二人是台大學長學弟，在2019年賴清德有意參加民進黨總統初選時，許智傑更是現今有意挑戰市長大位的潛在人選中唯一表態支持的，有這樣的淵源，以賴清德的性格來看，是不可能在現階段就表態挺誰的。

對於「大賴挺小賴」這樣的傳言，有名嘴在網路節目上提到，新潮流中有人偏向賴瑞隆，雖然賴瑞隆是所有候選人中政治資歷最淺的，但看好者認為他潛力不錯，因此給予支持，甚至一度傳出「大賴支持小賴」的說法，暗示總統力挺，但經其判斷表示，其實總統並未支持任何特定人選，該傳言應純屬有心人士的操作。

目前民進黨高雄三強許智傑、邱議瑩、賴瑞隆，三人皆有深厚的在地淵源，近期也都紛紛成立競選辦公室、舉辦見面會及大型活動。從行程地點上來看，不管是賴瑞隆上週在楠梓舉辦見面會、本週到岡山舉辦親子活動；邱議瑩上週到岡山及林園舉辦座談會，看來都想需要更加強本命區以外的連結。而履遭退選、被整合等謠言纏身的許智傑，不僅上週在林園廣應廟（王公廟）舉辦父親節演唱會、左營舉辦見面會、旗山舉辦紙風車親子活動、岡山壽天宮舉辦演唱會等等，號召的參與人數幾乎都是其餘兩人雙倍以上。

當地人士說，許智傑在「林園場」的滿場讓地方的甚為訝異，因為舉辦活動的廣應廟埕腹地廣大，若無一定的人數參與活動會顯得難看，然而首次在林園舉辦活動就選擇挑戰性最大的場地，並獲得不錯的回響跟好評，顯然許智傑擁有非常強大的民意基礎及地方仕紳相當程度的支持。他並舉例，許智傑上週六更與岡山壽天宮、鳳山龍成宮、旗山天后宮一同前往邀請白沙屯拱天宮並送上贊境大帖，更於社群宣布粉紅超跑將於12月到高雄，屆時許智傑也會搭著粉紅超跑的高人氣，相信贏得更多的支持。