影／藍版「萊爾校長」番外篇！中國紅熊怨還沒上車　蟾蜍也登場

記者鄭佩玟／台北報導

在823核三延役公投倒數之際，國民黨日前釋出一支模仿《南方四賤客》的宣傳影片，片中開車的「萊爾校長」疑似指涉總統賴清德，大量諷刺情節與隱喻呼應時事在網路上迅速爆紅。國民黨今（18日）又發布萊爾公園番外篇「錯的路，別上車」影片，被認為形象酷似總統賴清德的「萊爾校長」再度登場，還出現跟民進黨立委沈伯洋同樣有一頭捲髮的新角色。

國民黨今釋出僅25秒的第二部823宣傳影片，萊爾校長問，「搞定了沒有？」一名捲髮並身穿熊布偶裝的男性角色回應，「搞定了！」校車隨即開走，被留下的捲髮角色喊著，「欸欸欸，我還沒上車阿！」並邊跑邊喊「我還沒上車阿！」但開車氣勢凶狠的萊爾校長則是撞破護欄，逕自暴衝遠離。

▲▼國民黨發布《萊爾公園番外篇－錯的路，別上車》影片。（圖／國民黨提供）

最後畫面是路燈稀疏的公路，路上沒有人，只有路燈上停著「青鳥」、路中央有「蟾蜍」，最後出現文字「錯的路，不要上車」。

國民黨指出，當一個領導者只顧意識形態、無視現實需要，堅持暴衝，那就是將整個社會推向危險的深淵。錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷。這一次，請大家一起守護正確的方向！8月23日，大家手上的兩張票至關重要，「公投投同意，支持核三延役，讓電價更穩定。罷免投不同意罷免，守護理性監督與地方發展。」