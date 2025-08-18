預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

記者郭運興／台北報導

民眾黨力推的823核三延役公投進入倒數。對此，媒體人李正皓17日認為，結果已定，不管同意跟不同意各拿幾%，一定不會過門檻25%，投票率最多就是5%，誰會去投這張票？他直言，大家不要浪費時間討論核能，國民黨之前20幾個選區已經動員過一次了，這次公投不會再動了，搞不好投票率會變史上最好笑公投，可以拿來笑一下民眾黨主席黃國昌。

李正皓於節目《皓事之徒》談到「核三延役公投」，他喊話觀眾，大家不用擔心核三公投，結果已定，不管同意跟不同意各拿幾%，一定不會過門檻的25 %，就是不會過，最多就是5%投票率。

李正皓分析，大家不要煩惱核三延役，浪費時間討論核能，國民黨之前20幾個選區已經動員過一次了，這次公投不會再動了，而民進黨也不會動員，所以不可能會過，搞不好投票率會變史上最好笑公投，可以拿來笑一下黃國昌。

李正皓認為，自己認為投票率就是2、3%，頂多5%，投不同意只是嘴巴講講而已，誰會去投這張票？就算823罷免7區的也去投，請問佔公投多少票？這次又這麼冷。

來賓民進黨發言人卓冠廷則呼籲，本黨立場還是希望大家出來投不同意，民進黨會去投，大家還是要去投。

▼李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）