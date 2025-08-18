嘉邑行善團捐建「新農兵」橋　花蓮市公所設紀念碑誌善行

▲花蓮市公所為感謝嘉邑行善團長期關懷花蓮地區，特於新農兵橋旁設立紀念牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所為感謝嘉邑行善團長期關懷花蓮地區，特於新農兵橋旁設立紀念牌。日前嘉邑行善團由理事長鄭秀玉率團拜訪，市長魏嘉彥代表全體市民頒贈感謝狀，感謝該團長年推動施棺、急難救助及興建橋梁，在花蓮已完成四座橋，全台捐橋數量更達668座，對公共建設貢獻卓著。

新農兵橋是嘉邑行善團以善款興建的第558座橋梁，自109年起與市公所攜手推動，期間歷經疫情、物價調漲及缺工等挑戰，歷時三年終於在112年正式通車。興建過程中，不少理監事幹部親自多次前來花蓮監工，如今親見通車成果，更憶起當時的點滴情景。地方人士亦無私協助，包括闕家親屬完成母親遺願、鄰近地主彭先生提供土地，促使工程順利推進。

嘉邑行善團尊重地方意見，打破傳統未依慣例更名，而是保留「農兵」二字，使橋梁名稱延續原有的文化歷史與在地性。原農兵橋自民國67年啟用，為花蓮市西區與美崙地區的重要交通要道，原橋面寬度僅6.5公尺，常發生塞車及事故。新橋完工後，橋面拓寬至10公尺、全長84公尺，並重新規劃東西側引道，串聯美崙溪自行車道，全面提升交通安全與使用便利性。

▲嘉邑行善團由理事長鄭秀玉率團拜訪，市長魏嘉彥（左）代表全體市民頒贈感謝狀。

花蓮市公所是第一個與嘉邑行善團簽署捐贈合作契約的政府部門，當時由前市長魏嘉賢專程前往嘉義市簽約，確保施工品質與完善監造。魏嘉彥市長也於今年4月親赴嘉義拜訪嘉邑行善團，除表達感謝，也積極邀請行善團成員走訪花蓮、推廣觀光。

嘉邑行善團目前並與縣府合作推動壽豐鄉193縣道忠橋改建，可望成為其在花蓮興建的第五座橋梁。鄭秀玉理事長表示，嘉邑行善團自成立60年來秉持「造橋、鋪路、施棺、急難救助」四大志業，是全台唯一以造橋捐助為使命的慈善團體，未來也將持續將善行遍及全台各地。

