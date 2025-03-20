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慈濟捐建0121楠西震災大愛屋　南市府與慈濟簽合作意向書

▲台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會，20日下午共同簽定「安居計畫」合作意向書，由市長黃偉哲與基金會執行長顏博文代表簽署，（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會，20日下午共同簽定「安居計畫」合作意向書，由市長黃偉哲與基金會執行長顏博文代表簽署，（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「0121楠西地震」重創台南，為協助災民家園重建，台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會，20日下午共同簽定「安居計畫」合作意向書，由市長黃偉哲與基金會執行長顏博文代表簽署，雙方攜手為災區復原與重建，促成兼具災民中繼安置及社會慈善功能之「慈濟大愛屋」，協助災民早日回歸正常生活。

▲台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會，20日下午共同簽定「安居計畫」合作意向書，由市長黃偉哲與基金會執行長顏博文代表簽署，（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，0121楠西發生強震，因災區老舊建築居多，導致老宅倒塌狀況頻傳，災民生活重建面臨挑戰。市府團隊第一時間啟動災後救援計畫，提供慰問金、物資、租金補貼及收容安置等相關協助，積極協助回歸正常日活。考量部分災民房屋修繕家園重建期間暫無居所，市府同時爭取由慈濟基金會捐建大愛屋，作為災民中繼安置。

黃偉哲指出，非常感謝慈濟執行長顏博文千里奔赴來台南，與市府簽訂合作意向書，也正式確立慈濟要興建永久中繼宅幫助災民的方向程序已經啟動，未來當災民搬離後將改為社會住宅。非常感謝慈濟以超高效率、愛心及慈悲心，幫忙任何地方有受災受難的人。

▲台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會，20日下午共同簽定「安居計畫」合作意向書，由市長黃偉哲與基金會執行長顏博文代表簽署，（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，0121地震迄今將滿2個月，相關災後重建工作幸賴慈濟基金會積極協助，成為市府最強夥伴，加速災民家園復建工作，他不僅要代表市民向慈濟基金會表達最真誠的感謝，市府也會協助盡快完成相關的行政程序，讓大愛屋能盡速順利完工，讓受災鄉親盡早重建家園、恢復安穩的生活。

慈濟基金會執行長顏博文表示，感謝黃偉哲市長給予慈濟付出的機會，為促成本案援建協助，慈濟偕同市府多次討論可行性、用地選址等，共同戮力成就結果，未來慈濟基金會所有夥伴將與市府同仁攜手努力，讓台南更好。

▲台南市政府與佛教慈濟慈善事業基金會，20日下午共同簽定「安居計畫」合作意向書，由市長黃偉哲與基金會執行長顏博文代表簽署，（圖／記者林東良翻攝，下同）

都發局局長林榮川說明，慈濟大愛屋目前選址在楠西區楠西段水利署管有土地，目前積極加速都市計畫變更作業程序。未來建築為低樓層設計，並採分期開發辦理，初期規劃90戶，市府也將全力配合相關作業，確保工程順利推動。

今日意向書簽訂儀式，包括市議會蔡育輝、沈家鳳及王宣貿等議員亦到場參與見證，市府與慈濟雙方亦同步簽署合作共善備忘錄，未來將就慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文或相關政策計畫之需求面向共同整合資源納入，以「人」為出發點提供重建協助。

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