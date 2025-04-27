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台南做工行善團修復第290戶　修繕善行遍及全市

▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）

▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

五一勞動節前夕，台南市勞工局與做工行善團志工致力推動黃偉哲市長「希望家園」理念，期望讓每位市民都有安身之處，27日做工行善團兵分三路，油漆工會前往善化區弱勢戶施工，該戶歷經各工會輪番運用專業技術，利用休息時間順利完成，成為做工行善團第290戶修繕成果。

▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）

另有泥水工會於柳營區進行地板及磁磚施作，木工工會則自官田區二手倉庫運送生活家具至善化區案家，並搬運熱心人士捐贈家具回倉庫整修，持續支持弱勢家庭生活需求。

▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）

善化區年邁胡先生與弟弟居住於老舊古厝，屋內結構老化、機能不全，生活備感艱辛。因屬社福身分，僅能依靠微薄補助維生。經由電氣工會安裝電燈及廚衛設備後，今日再由油漆工會細心粉刷牆面，讓老屋重披新衣，溫暖升級。此次也是黃偉哲市長任內第209戶修繕落成。修繕期間，大台南總工會林文一監事及台南市勞工志願服務協會常務理事田崑遲親送午餐、飲品慰勞志工，完工後並由大台南總工會及台南市餐飲業職業工會贈送枕頭、床包、棉被與平安米，作為案家的入厝禮。

▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）

柳營區54年次樓姓案主，居所因久未整理，屋頂、門窗與地板損壞嚴重。做工行善團接獲通報後立即展開修繕，鋁製品志工、電子加工業工會、電氣工會、泥水工會接力施工，完成屋頂鐵皮修復、牆壁與鐵捲門整修，以及電線與給排水系統配置。過程中，大台南總工會監召沈坤海多次親送咖啡與午餐慰勞志工，勞工局領袖大學學員陳家仁也特地到場加油打氣。

▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，感謝各工會志工與勞工局攜手努力，為台南市弱勢家庭打造安全、舒適的家園。油漆工會李美芬、李建達兄妹更以家庭愛心延伸至社會角落，讓溫暖持續傳遞。期盼集結更多社會力量，攜手實踐「希望家園」精神，為每個需要的人打造安定的生活基石。

▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）▲做工行善團油漆工會志工在善化區弱勢戶粉刷牆面，讓老屋重披新衣。（記者林東良翻攝，下同）

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