喊話在金門設解放軍紀念碑　823砲戰指揮官胡璉孫女：兩岸一家親

▲胡敏珍說要在金門設立解放軍將士紀念碑。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

胡璉將軍孫女胡敏珍，日前分享影片指出，要在金門設立解放軍將士紀念碑，引發熱議。胡璉將軍志工會理事蔡建偉指出，沒有虧待解放軍遺骨，金門的老百姓，甚至都還同步會祭拜他們，「我們沒有虧待他們」。

「金門八二三砲戰」發生於1958年8月23日下午，連續四十四晝夜中共發射近四十八萬顆砲彈，震驚中外，胡璉將軍拿下古寧頭大捷，最後有賴台澎金馬萬眾一心，終於戰勝敵人侵略，奠定往後台海穩定和平的基礎。

胡敏珍日前在抖音分享影片指出，「我們現在在金門的安岐，1949年金門，就是有這些解放軍的將領們，一起在這邊，現在由我們促進會，想辦法要處理，把這些將士們的名字還有這個碑，全部都立起來，我們朝著這個方向，兩岸一家親，加油。」引發熱議。

▲胡璉將軍志工會理事蔡建偉指出，沒有虧待解放軍遺骨 。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡建偉指出，就很多團體來我們這邊，在炒作這個事情，事實上當年國軍跟解放軍，是胡璉將軍都同樣把他們葬在太武山公墓，可是解放軍很多人來的時候，他都認為說，我們沒有好好處理他們的遺骨，事實上他們的人要來拜，可以去我們太武山公墓那裡拜，可是我不曉得他們為什麼要忽略這些事情，依我們這邊的殯葬法規，人死了就死了，我們沒有虧待他們，他們的遺骨在我們金門縣的納骨塔，在我們的太武山公墓，在我們古寧頭祠都有，他們的待遇跟金門老百姓的祖先，我們都一視同仁，我們金門的老百姓，甚至都還同步會祭拜他們。