全台首座殉職消防員紀念碑今揭幕　33歲陳志帆命喪喬友大火滿4年

▲彰化喬友大樓殉職消防員陳志帆紀念碑今舉行揭幕儀式。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓2021年6月30日，百香果防疫旅館一場惡火，釀4死22傷的慘劇，其中包含年僅33歲的消防員陳志帆因氧氣用盡喪生火場。這場彰化建縣300年來首位消防員殉職的悲劇，今（30）日逢事故4週年之際，消促會於彰化火車站前廣場揭幕「永保平安紀念碑」，成為全台首座由基層消防團體推動的殉職消防員紀念碑。

▲彰化喬友大樓殉職消防員陳志帆被救出時，消防隊員們悲痛萬分。（圖／ETtoday資料照）

今天上午揭幕儀式，陳志帆的爸爸陳貴森及妹妹陳裔筑到場參加，面容仍難掩失去親人的悲痛，在1分鐘的默哀後，活動正式進行，陳貴森在紀念碑揭幕儀式後接受媒體採訪時表示，雖然感謝彰化市公所協助提供立碑用地，但面對紀念碑時內心百感交集，難以用言語形容此刻複雜的心情。

陳志帆妹妹陳裔筑則提出質疑，指出消防署雖設立消防英雄紀念園區，但家屬從未接獲彰化縣消防局相關通知，她強調「若消防局真正重視這件事，局長應該親自出席今天的永保平安紀念碑揭碑儀式。」消防局強調，已加強訓練及添購消防設備，消隊員人數不足問題，消防局也盡力改善，他們尊重家屬發言內容。

▲彰化喬友大樓殉職消防員陳志帆被救出時，消防隊員們悲痛萬分。（圖／ETtoday資料照）

長期為警消基層人員爭取權益縣議員吳韋達表示，這場大火揭露一連串系統性問題建築管理疏失，二次施工未落實、消防圖資與現況不符、防疫措施延誤疏散、RIT小組裝備不足，成為救災困境，現場救災決策混亂，監察院糾正案與內政部調查報告直指，這是一場「可以避免的悲劇」。

感謝彰化市公所提供場地，讓這座紀念碑得以設立，不僅是緬懷志帆的英勇，也要時時提醒我們：公共安全與消防權益，不能「今天公祭，明天忘記」。

▲彰化喬友大樓殉職消防員陳志帆紀念碑今舉行揭幕儀式，參與民眾獻花致敬。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化市長林世賢沉痛表示，「喬友大火是彰化人心中永遠的痛」，消防員陳志帆為了救人，英勇殉職。他是台灣防疫期間殉職的公務員，也是彰化建縣300年來，首位殉職的消防員。監察院的糾正案、內政部的調查報告，都明確指出建築與消防制度的重大疏失。這不只是一次悲劇，更是全台公共安全的警鐘。

▲彰化喬友大樓殉職消防員陳志帆被救出時，消防隊員們悲痛萬分。（圖／ETtoday資料照）

林世賢指出，四年來，家屬與消防員工作權益促進會始終不放棄推動立碑。縣府遲未提出具體地點，彰化市公所決定挺身而出，主動提供火車站前廣場，讓這段記憶能夠靠近發生地，也更貼近人心，「唯有誠實面對錯誤」，城市才會真正進步。

林世賢強調「永保平安紀念碑」，不只是追思，更是提醒我們，公共安全不能等待，改革不能停歇。願我們記得志帆，也記得那場火，留給這座城市的教訓與責任。

▲彰化市長林世賢與殉職消防員陳志帆爸爸合影。（圖／記者唐詠絮翻攝）