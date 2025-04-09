海富建設慨捐救護車　黃偉哲感謝善行強化台南緊急醫療救護能量

▲海富建設股份有限公司捐贈台南市政府1輛救護車，9日在永華市政中心2樓廣場舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為協助提升台南緊急醫療救護能量，海富建設股份有限公司捐贈台南市政府1輛救護車，9日在永華市政中心2樓廣場舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，並回贈感謝狀給海富建設董事長胡子連，感謝其善盡社會責任。



市長黃偉哲表示，救護車出勤是爭分奪秒，搶救市民的生命安全，此次捐贈的救護車配備了先進的醫療器材，可運用於多種緊急救護，極大提高消防局的救援效率與應變能力，使市民生命保障更完備。他誠摯感謝海富建設的善行義舉，為消防局補充緊急救護的裝備，彰顯企業對於地方公共事務的關懷與投入。

海富建設董事長胡子連表示，本次捐贈救護車配備先進設備，期望對第一線救護人員及市民的生命安全能發揮實質效益。消防局局長李明峯指出，今日受贈救護車未來將投入協勤消防局執行緊急救護任務，為市民提供更即時的醫療救護服務。

市府表示，此次捐贈不僅增強了消防局的救護能力，也為市民的生命安全提供了更有力的保障。期望未來有更多企業投入公共安全，讓台南市成為更安全、更宜居的城市。