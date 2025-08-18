　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列強推「加薩遷移計畫」　哈瑪斯怒批：掩蓋種族滅絕罪行

▲▼透過約旦軍用飛機從空中俯瞰殘破不堪的加薩走廊。（圖／路透）

▲透過約旦軍用飛機從空中俯瞰殘破不堪的加薩走廊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯17日強烈譴責以色列將加薩市居民遷往南部的計畫，痛批這是新一波種族滅絕與驅逐措施，更直指以色列準備搭建帳篷等庇護設施是假借人道之名，實際上是掩飾即將犯下的「殘暴罪行」。此舉也引發國際社會關注，加薩走廊220萬居民的未來命運再次蒙上陰影。

根據《路透社》，以色列軍方表示，從17日起開始提供帳篷和相關設施，目的是在進一步軍事行動前，將居民自戰鬥區轉移至加薩南部，以「確保安全」。不過，哈瑪斯隨即透過聲明反駁，強調這些帳篷部署是赤裸裸的欺騙，實際上是掩蓋軍事打擊的前奏。

以色列稍早已宣布，將發動新一波攻勢，試圖奪取加薩北部最大城市──加薩市的控制權。由於當地已在長期戰火中滿目瘡痍，相關計畫再次引發外界憂慮。

這場戰爭始於2023年10月7日，當時哈瑪斯突襲以色列南部，造成1200人死亡，並挾持251名人質。目前估計仍有約50名人質在加薩，其中僅約20人可能仍然存活。

作為回應，以色列向哈瑪斯發動大規模軍事行動。加薩衛生部統計指出，截至目前已有超過6.1萬名巴勒斯坦人喪生，絕大多數加薩居民被迫流離失所，飢荒危機持續惡化，使加薩大部分地區淪為廢墟。

08/16 全台詐欺最新數據

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%

進攻前奏！以軍宣布加薩市南遷計畫

以色列軍方16日表示，將從17日起分發帳篷等庇護用品給加薩居民，準備將戰區民眾遷移至南部避難，以「確保他們的安全」。此前，以色列表示計畫對北部的加薩市（Gaza City）發動新一波攻勢與占領計畫，引發國際高度關切。

美國務院：暫停核發加薩居民停留簽證

以色列傳計畫「加薩居民移至南蘇丹」　遭批種族清洗

加薩的未來命運：變成西方極樂園？

澤倫斯基警告：普丁不打算停火！

關鍵字：

國際焦點哈瑪斯加薩走廊以色列巴勒斯坦

