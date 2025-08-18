以色列強推「加薩遷移計畫」　哈瑪斯怒批：掩蓋種族滅絕罪行

▲透過約旦軍用飛機從空中俯瞰殘破不堪的加薩走廊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦武裝激進組織哈瑪斯17日強烈譴責以色列將加薩市居民遷往南部的計畫，痛批這是新一波種族滅絕與驅逐措施，更直指以色列準備搭建帳篷等庇護設施是假借人道之名，實際上是掩飾即將犯下的「殘暴罪行」。此舉也引發國際社會關注，加薩走廊220萬居民的未來命運再次蒙上陰影。

根據《路透社》，以色列軍方表示，從17日起開始提供帳篷和相關設施，目的是在進一步軍事行動前，將居民自戰鬥區轉移至加薩南部，以「確保安全」。不過，哈瑪斯隨即透過聲明反駁，強調這些帳篷部署是赤裸裸的欺騙，實際上是掩蓋軍事打擊的前奏。

以色列稍早已宣布，將發動新一波攻勢，試圖奪取加薩北部最大城市──加薩市的控制權。由於當地已在長期戰火中滿目瘡痍，相關計畫再次引發外界憂慮。

這場戰爭始於2023年10月7日，當時哈瑪斯突襲以色列南部，造成1200人死亡，並挾持251名人質。目前估計仍有約50名人質在加薩，其中僅約20人可能仍然存活。

作為回應，以色列向哈瑪斯發動大規模軍事行動。加薩衛生部統計指出，截至目前已有超過6.1萬名巴勒斯坦人喪生，絕大多數加薩居民被迫流離失所，飢荒危機持續惡化，使加薩大部分地區淪為廢墟。