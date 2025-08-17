進攻前奏！以軍宣布「加薩市居民」南遷計畫　聯合國警告加劇苦難

▲以軍的強制遷移計畫引發質疑。圖為加薩人離開汗尤尼斯，前往拉法。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

以色列軍方16日表示，將從17日起分發帳篷等庇護用品給加薩居民，準備將戰區民眾遷移至南部避難，以「確保他們的安全」。此前，以色列表示計畫對北部的加薩市（Gaza City）發動新一波攻勢與占領計畫，引發國際高度關切。

《路透社》報導，以色列總理納坦雅胡10日形容加薩市為哈瑪斯的「最後據點」，但在攻擊行動開始前，首先會把當地平民撤離至所謂的「安全區域」（safe zones）。

以軍指出，這些避難物資將透過南部克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom）運入加薩走廊，由聯合國及國際救援組織負責配送，但仍須經過國防部人員檢驗。

▲加薩遭到戰火蹂躪，深陷人道主義危機 。（圖／路透）



不過聯合國14日警告，成千上萬個家庭已經忍受著駭人聽聞的生活條件，如果加薩市計畫繼續進行，他們恐怕被進一步推入絕境。人道事務協調廳（OCHA）也對強制遷移計畫深表憂慮，警告此舉只會加劇苦難。巴勒斯坦與聯合國官員說，加薩沒有地方是安全的，包括以色列一直下令居民遷移的南部地區。

儘管如此，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）16日仍表示，新的進攻計畫仍在制定中。過去一周，以色列的軍事行動已悄然展開，加薩市近郊的澤圖恩（Zeitoun）及謝賈亞（Shejaia）遭到猛烈空襲與坦克砲火，以軍也於15日證實在澤圖恩發動新作戰，目標是清除爆裂物、摧毀地道、殲滅武裝分子。