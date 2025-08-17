　
暫停核發加薩居民停留簽證！　美國務院：加強全面審查

▲▼ 以色列呼籲加薩市居民撤離。（圖／路透）

▲美國國務院16日宣布，暫停向來自加薩走廊的民眾核發停留簽證。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務院16日宣布，暫停向來自加薩走廊的民眾核發停留簽證，理由是相關當局正在進行「全面且徹底」的審查。此舉引發巴勒斯坦支持團體強烈譴責，批評是美國總統川普（Donald Trump）政府再次展現「蓄意殘酷」。

根據《路透社》報導，國務院表示，近期僅發出極少數的醫療人道簽證，但並未透露具體數字。對照官方網站公布的數據顯示，今年美方已向持有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）旅行文件的人發放超過3800份B1/B2停留簽證，這類簽證主要允許外國人赴美接受治療。

巴勒斯坦自治政府會為約旦河西岸（West Bank）與加薩走廊（Gaza Strip）的居民核發旅行文件，但美國國務院網站並未區分兩地數據。

對此，美國－伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）痛批，美方的決定將直接阻斷加薩孩童獲得醫療的可能。巴勒斯坦兒童救濟基金（Palestine Children’s Relief Fund）也指出，許多受傷或罹病的孩子將因此無法接受救治。

值得注意的是，法新社指出，這項決定出爐前不久，一名極右派網紅盧默（Laura Loomer）才在社群平台X發文抱怨，質疑巴勒斯坦人獲准赴美就醫，並聲稱他們與哈瑪斯（Hamas）、穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）及卡達有關，但她並未提出任何佐證。外界質疑，美國政府的政策調整恐受到這類聲浪影響。

