桃園警「雷霆除暴」整排辣腿排排站　21泰國女坐檯被逮

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局桃園警分局昨（15）日執行「雷霆除暴」專案，市警局局長廖恆裕上任後首次勤前教育，籲請同仁恪遵法律規定執法；員警鎖定轄內KTV、酒店、移工舞廳等易滋事場所進行臨檢，其中在某處視聽歌唱城包廂密室內查獲21名泰籍女子違法坐檯，偵訊後依違反就業服務法查處，並移請移民署桃園專勤隊查辦。

▲桃園市警局局長廖恆裕昨晚在執行雷霆除暴專案時，勤前教育時呼籲同仁要恪遵法律規定執法，並提醒同仁注意安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局武陵派出所昨晚執行雷霆除暴專案前勤前教育。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局昨晚8時許執行雷霆除暴專案，新上任警察局長廖恆裕局勤前教育時，特別要求員警執勤時，應恪遵法律規定，以符合比率原則執法，對於違法及違規事件，應研擬對策利用相關法規進行處理，並提醒同仁注意自身安全。

▲桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案在轄區某視聽歌唱城包廂密室內查獲21名泰籍女子違法坐檯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中武陵派出所接獲情資，轄區中山東路某視聽歌唱城日前招攬泰國籍女子以觀光名義來台，違規坐檯陪客人飲酒，以此招引客人上門消費。經員警監控蒐證，昨晚執行雷霆除暴時臨檢，員警進入店內於包廂內發現牆壁有暗門通往倉庫，倉庫底安全門一打開，裡面竟躲藏21名泰籍女子（均持觀光簽證來台、年齡22至31歲間），偵訊後依違反就業服務法查處，並移請桃園專勤隊裁處。

▲桃園警分局昨晚執行雷霆除暴專案在轄區KTV等場所臨檢查察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

分局長王智民重申警方打擊違法、掃蕩不良場所無期限，絕不容許黑幫、暴力、毒品、詐欺及黑金不法存在，將持續加強執法力度，徹底掃蕩消滅違法，呼籲業者勿存有僥倖心態。

桃園警分局依據第三方警政策略與市府各相關單位共同針對青少年經常逗留之網咖、電子遊戲場、撞球場及PUB等營業場所加強稽查、取締及勸導。8月份迄今執行2次臨檢掃蕩勤務，出動169人次警力、臨檢29場所，共查獲毒品2件、通緝1人、公危2人等，成果豐碩。