桃警臨檢旅館查獲母子檔通緝犯　父親節同時落網...這下糗了

▲桃園警分局景福派出所昨晚在轄區旅館臨檢，應門者清查男子身分時赫然發現是毒品通緝犯。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（8）日晚間在轄區旅館執行臨檢勤務，一名男子開門時清查其身分，查出他是毒品通緝犯，房間內另名女子神情緊張，一旁的警專女實習生查出她是男子的母親，而且也是詐欺通緝犯，母子在父親節都因通緝被同時被逮，警方將兩人帶回派出所偵訊後，分依毒品、詐欺通緝罪嫌解送桃園地檢署歸案。

桃園警分局指出，昨晚8時30分許，景福派出所副所長黃福源率警員李承翰、警專實習生吳怡葶在轄區廣文街某旅館執行臨檢勤務，查出登記入住的67歲李姓女房客涉嫌詐欺案遭通緝中，員警臨檢應門的是李女兒子30歲的李姓男子，查核身分時發現母子檔分別因案被通緝查獲到案。

實習的女警專生吳怡葶在學長指導下，逐一對被盤查人進行身分核對並擔任警戒，態度相當積極，讓學長們都稱讚不已，吳員透露，實習以來首次協助學長查獲通緝犯，印象非常深刻，會謹記學長指導應用在未來的工作勤務上；，母子在父親節當天都被查獲到案，相對尷尬不已。