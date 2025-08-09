　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃警臨檢旅館查獲母子檔通緝犯　父親節同時落網...這下糗了

▲桃園警分局景福派出所昨晚在轄區旅館臨檢，應門者清查男子身分時赫然發現是毒品通緝犯。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警分局景福派出所昨晚在轄區旅館臨檢，應門者清查男子身分時赫然發現是毒品通緝犯。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（8）日晚間在轄區旅館執行臨檢勤務，一名男子開門時清查其身分，查出他是毒品通緝犯，房間內另名女子神情緊張，一旁的警專女實習生查出她是男子的母親，而且也是詐欺通緝犯，母子在父親節都因通緝被同時被逮，警方將兩人帶回派出所偵訊後，分依毒品、詐欺通緝罪嫌解送桃園地檢署歸案。

桃園警分局指出，昨晚8時30分許，景福派出所副所長黃福源率警員李承翰、警專實習生吳怡葶在轄區廣文街某旅館執行臨檢勤務，查出登記入住的67歲李姓女房客涉嫌詐欺案遭通緝中，員警臨檢應門的是李女兒子30歲的李姓男子，查核身分時發現母子檔分別因案被通緝查獲到案。

▲桃園警分局景福派出所昨晚在轄區旅館臨檢，身分查核時發現母子檔都是通緝犯。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警分局景福派出所昨晚在轄區旅館臨檢，身分查核時發現母子檔都是通緝犯。（圖／桃園警方提供）

實習的女警專生吳怡葶在學長指導下，逐一對被盤查人進行身分核對並擔任警戒，態度相當積極，讓學長們都稱讚不已，吳員透露，實習以來首次協助學長查獲通緝犯，印象非常深刻，會謹記學長指導應用在未來的工作勤務上；，母子在父親節當天都被查獲到案，相對尷尬不已。

 【更多新聞】

2法國男唬爛「黑紙洗美金」燒烤店老闆信了　慘被騙1700萬

詐團逼錄影片罵政府！嗆機場放炸彈　工讀生「不聽話」下場超慘

陳屍60m高壓電塔！泰籍移工背景曝光　仲介透露「最後遺言」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
認出錯了！　美方證實「不疊加」日本15%關稅
女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公
鄧愷威享受啤酒浴笑喊「超臭的」　教頭揭好投關鍵
高雄一早看到「血流成河」！　源頭抓到了
鬼滅金門首映爆人潮！　陸粉絲跨海搶先看
浩子去年身體出狀況今露面說明　阿翔母得腦膜瘤現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫當主人嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎抓姦

里長猛追車廠正妹！狂邀吃飯還揪里民旅遊　她嚇到離職告騷擾

男「出怪招」逃1340元停車費！過程全都錄　業者提告這下慘了

高雄圳溝變紅色！死魚漂浮狂飄腐臭味　血流成河超噁畫面曝

勇母遇強盜「空手抓白刃」護兒　惡男判7.5年孬喊：要切水蜜桃啦

車手幫詐騙還搬金塊「分到9萬」　這下超慘！法官判他賠1331萬

桃警臨檢旅館查獲母子檔通緝犯　父親節同時落網...這下糗了

獨／男逆撞13機車「保齡球炸裂」畫面曝　愛車成廢鐵車主傻眼

被逮畫面曝！台東17歲少年進銀樓買父親節禮物　突搶60萬元金項鍊

麻將協會變賭場「暗藏西門商圈」警攻堅逮人　40賭客超嗨拚輸贏

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

人夫當主人嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎抓姦

里長猛追車廠正妹！狂邀吃飯還揪里民旅遊　她嚇到離職告騷擾

男「出怪招」逃1340元停車費！過程全都錄　業者提告這下慘了

高雄圳溝變紅色！死魚漂浮狂飄腐臭味　血流成河超噁畫面曝

勇母遇強盜「空手抓白刃」護兒　惡男判7.5年孬喊：要切水蜜桃啦

車手幫詐騙還搬金塊「分到9萬」　這下超慘！法官判他賠1331萬

桃警臨檢旅館查獲母子檔通緝犯　父親節同時落網...這下糗了

獨／男逆撞13機車「保齡球炸裂」畫面曝　愛車成廢鐵車主傻眼

被逮畫面曝！台東17歲少年進銀樓買父親節禮物　突搶60萬元金項鍊

麻將協會變賭場「暗藏西門商圈」警攻堅逮人　40賭客超嗨拚輸贏

台南南區濱海路橋驚傳有人溺水　男子卡消波塊警消合力打撈

泰國火車出軌「暴衝撞月台」恐怖畫面曝！車廂歪斜　至少9傷

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

人夫當主人嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎抓姦

超有味道！全台首創「榴槤市集」集40店挑戰味蕾　週末愛河登場

認出錯了！　共同社：美方證實「不疊加」日本15%關稅

日本逆轉不疊加15%！他大嘆「台灣保密到炸鍋」：對內攻擊一樣快

陸龜「超慢速爬行」險被車輾　潮州警當快遞助牠過馬路

高雄巨蛋周邊宵夜清單！爆汁火腿蛋吐司　還有港式點心鴨血吃到飽

曾智希備孕中心疼前搭檔　透露沈玉琳暴瘦仍錄影

朱孝天自曝「早就刪賈玲微信」　加好友後沒聊天：他不需要我

社會熱門新聞

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

他2個月狂抓369件違規！私架監視器罰單全撤銷

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

台積電3內鬼正面曝！1男高調炫富買豪宅

7旬翁遭追撞輾斃　2兒警局痛哭

小琉球老闆逼學生下跪磕頭：替你父母教訓

即／台東銀樓搶案！男噴辣椒水奪60萬項鍊

驚險對峙片！新竹男發酒瘋「雙刀劫走救護車」

收賄重判20年！前鄉長又爆「清潔隊職缺賣10萬」羈押禁見

毒蟲闖燈撞機車　無辜騎士頭爆血命危

小琉球遊客傳遭在地大叔賞巴掌　還逼下跪

鄭文燦開庭嗆：是人不是神　檢察官自詡牧羊犬

鷹架扯壞電線爆炸　雲林工人下體嚴重燙傷…倒地哀嚎

更多熱門

相關新聞

調包A走33萬金項鍊　一路狂奔掉出來

調包A走33萬金項鍊　一路狂奔掉出來

新北市姚姓男子今年1月間自網路社群看見黃金項鍊交易訊息，約出對方至桃園市某處停車場面交時，卻趁機調包3兩1分金項鍊，換上假金項鍊，誆騙對方要取現金交易時後拔腿狂奔，對方驚覺金項鍊被調包高喊「抓賊」！正好被巡邏員警發現，當場以現行犯拘捕到案；桃園地檢署偵結依詐欺取財罪嫌提起公訴。

桃園清晨強降雨釀多處積水　路樹倒塌9汽機車遭壓

桃園清晨強降雨釀多處積水　路樹倒塌9汽機車遭壓

臨檢誤解「停車」解安全帶　提訴撤罰被駁回

臨檢誤解「停車」解安全帶　提訴撤罰被駁回

自小客掛註銷車牌拒查！蛇行狂逃畫面曝

自小客掛註銷車牌拒查！蛇行狂逃畫面曝

台中警突襲夜店　推「過卡辨識」守護青少年

台中警突襲夜店　推「過卡辨識」守護青少年

關鍵字：

母子檔投宿旅館桃警臨檢女警專實習生均遭通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

即／高雄自來水管突爆管！6500戶無預警停水

Joeman徵才給5萬掀熱議　他曾開價9萬

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面