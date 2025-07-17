自小客掛註銷車牌拒警攔查！蛇行狂逃畫面曝　桃園警鐵腕開罰

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警巡邏今（17）日清晨在桃園區成功路巡邏時，發現一輛黑色自小客車懸掛註銷車牌，且車牌與車身資料不符，員警示意駕駛停車受檢，駕駛拒檢且高速逃竄，員警鳴笛自後尾隨，並通報線上警網攔查，黑色自小客車在市區高速蛇行、跨越車道行駛等危險行為，員警為避免發生意外造成危害停止尾隨，將通知車主到案說明；道路違規部分已依法製單舉發。

▲桃園警方今天清晨在成功路巡邏時發現黑色轎車車牌已遭註銷，且車牌與車身不符欲攔檢，但轎車拒檢高速逃逸。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警方今天清晨在成功路巡邏欲攔查遭註銷車牌黑色轎車，轎車拒檢高速逃逸。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，武陵派出所員警於今天清晨6時30分在春日路、成功路上發現黑色自小客車懸掛註銷車牌，且車牌與車身資料不符，員警示意自小客車停車受檢欲攔查，但該駕駛拒絕配合攔查且加速逃逸，巡邏車立即尾隨，立即通報線上警網攔查。

▲桃園警分局武陵派出所所長簡國峻說明警方攔查過程。（圖／桃園警分局提供）

但該輛自小客車高速逃逸，在市區高速蛇行、跨越車道行駛等危險行為，警方為避免發生意外事故造成危害，建自小客車欲往國道二號逃逸，隨即放棄尾隨追憩，目前已掌握車號將通知車主到案說明，交通違規部分已經依法製單舉發。警方查出，該輛逃逸自小客車車主設籍在宜蘭，已通知車主到案說明，以釐清逃逸原因。