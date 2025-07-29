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桃園清晨強降雨釀多處積水　平鎮大型路樹倒塌9汽機車遭壓

▲桃園市今天清晨強降雨，桃園區民族路地下道積水逾60公分，桃園警分局在兩側實施交管。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市今天清晨強降雨，桃園區民族路地下道積水逾60公分，桃園警分局在兩側實施交管。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（29）日清晨強降雨，導致多處地區淹水或積水，甚至還有大樹倒塌壓壞汽機車事故，造成路面、地下道積水與汽機車毀損情事，所幸均未造成人員傷亡，積水部分經市府養工處協助抽水，加上雨勢間歇，路面與地下道恢復通行。

桃園區民族路今天清晨6時許一場強降雨，導致民族路地下道積水盈尺，最深處逾60公分，導致兩端汽機車無法進入，桃園警分局接獲報案，由武陵派出所、大樹派出所指派員警封鎖地下道兩端，因適逢上班尖峰時段，同步通報警察廣播電臺與交通局於CMS及APP發布改道訊息，避免民眾誤闖發生不幸事件及加強周邊交通管制疏導。

▲桃園警分局在兩側實施交管，交由市府養工處調用抽水機與抽水車協助抽水疏導。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局在兩側實施交管，交由市府養工處調用抽水機與抽水車協助抽水疏導。（圖／桃園警分局提供）

市府養工處人員接獲通報第一時間趕到現場，經檢查4部抽水機均正常運作，因雨勢過大無法即時排除，立即使用抽水車及抽水機加速抽水，於8時55分完成抽水排除障礙恢復通行。

▲蘆竹警分局在富國路二段發現柏油隆起破損積水，警方派員疏導交通。（圖／蘆竹警分局提供）

▲蘆竹警分局在富國路二段發現柏油隆起破損積水，警方派員疏導交通。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹區富國路、蘆宏路及富國路二段600號前，因清晨強降雨沖刷，造成路面柏油多處隆起破損，影響往來車輛通行安全。蘆竹警方獲報後迅速派遣警力趕赴現場處置，通報市府養護工程處緊急派員搶修，以期將衝擊降至最低。

員警在受損路面前後擺設交通錐，引導車流改道，並通報桃園市政府養護工程處派員處理。養工處接獲通報後，隨即進行路面修復，請路過該處之駕駛注意安全，並減速慢行。

▲平鎮區陸光路今天上午發生路樹倒塌壓毀9輛汽機車，平鎮警方通報區公所派員移除。（圖／平鎮警分局提供）

▲平鎮區陸光路今天上午發生路樹倒塌壓毀9輛汽機車，平鎮警方通報區公所派員移除。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮區陸光路清晨強降雨導致大型路樹倒塌，導致2輛汽車、7輛機車被大樹壓毀受損，所幸無人員傷亡，平鎮警方除通報區公所工務課派員移除大樹，並連繫受害車主了解車輛受損情況，現場已於中午12時15分完成清除，並通報警廣道路恢復通行。

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