桃園知名賣場暗藏賭博電玩！蘆竹警抄200機台　百坪賭場畫面曝

▲桃園市蘆竹警方12日晚間持法院核發搜索票在某知名賣場查獲大型賭博電玩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警察局蘆竹分局12日晚間執行「雷霆除暴」掃蕩勤務，在轄內知名賣場內暗藏大型賭博電玩，持法院核發搜索票，查獲王姓負責人在內共計86名賭客，現場查扣賭資260餘萬、各類型電子賭博機台251檯機檯等證物，警方偵訊後依賭博罪嫌將王姓負責人與工作人員送辦，其餘賭客依社維法裁處，展現警方維護治安决心。

▲桃園市蘆竹警方12日晚間持搜索票在知名賣場查獲大型賭博電玩與查扣大型機台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，這家被查獲大型電子遊戲場位於轄區著名商場內，曾於2021年間被查獲非法從事賭博紀錄，但業者不思悔悟，仍以合法電子遊戲場私下非法從事賭博，蘆竹警方成立專案小組長期蒐證，掌握場內賭博具體事證，向桃園地院聲請搜索票獲准。

▲桃園市蘆竹警方12日晚間持搜索票在知名賣場查獲逾200台賭博電玩機台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組於12日晚間突檢，在電子遊藝場藝查獲王姓負責人與工作人員及多名正在賭博下注86名賭客，現場查扣賭資新台幣260餘萬元、查扣大型電子賭博機台包括百家樂機械手臂設備共計251檯機檯、控制主機與IC板等專業設備證物，是近年來查獲電玩機台數最多賭博電玩案件，其整體規模與營運模式已形成產業鏈，明顯涉及職業性賭博行為，蘆竹警方偵訊後依賭博罪嫌將王姓負責人與工作人員移送桃園地檢署偵辦，其餘86名賭客則依社維法裁處。

▲桃園市蘆竹警方12日晚間持搜索票在知名賣場查獲賭博電玩機台等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方強調，職業賭場嚴重侵害社會治安與市民生活品質，警方將持續蒐證賭博犯罪情資，加強查緝力道，以防杜不法據點死灰復燃，展現打擊不法、淨化治安之堅定態度。